Dans le Tarn, le parc Cap Découverte tâtonne toujours à la recherche de son modèle

Il y a trois ans, en 2019, au moment de la réouverture en régie, Cap Découverte, parc en partie géré par le département du Tarn, pariait sur la gratuité. Depuis, les ambitions ont été réduites et les touristes sont un peu perdus dans les changements.

Une nouvelle saison pour la base de loisir tarnaise. Cap Découverte est ouvert depuis le 9 juillet et accueillera des visiteurs jusqu’au 28 août. L’an passé, le site a accueilli environ 122.000 touristes parmi lesquels beaucoup de Toulousains et d’Albigeois. Une augmentation très sensible depuis la passage en régie de l'ordre de 50 %. Une augmentation de 16% en 2021 malgré la pandémie. La fréquentation des groupes est notamment en forte hausse.

Mais pas sûr qu’il y ait autant de visiteurs cette année. Il y a eu beaucoup de changements. De nombreuses activités qui étaient gratuites sont désormais payantes. Et puis les horaires ont aussi été réduits. Le site – construit dans un ancien puits de mine à ciel ouvert – n’est désormais accessible qu’à partir de midi ce qui est moins facile pour les familles. La piscine avec toboggans a aussi été fermée.

Le tubing est désormais payant. - DR Cap Découverte.

Paddle gratuit et ventriglisse à trois euros

Il reste toutefois beaucoup d’activités gratuites : les petits pédalos, le mini-golf, le paddle notamment et tous les sentiers de découvertes. Les activités payantes sont aussi à petit prix : luge sur rail à trois euros, bouée tractée à deux euros et ventriglisse à trois euros par exemple.

Des changements qui perdent toutefois les habitués et notamment les Tarnais ( et Carmausins) que voudrait attirer la direction de Cap Découverte. Marion, maman est venus sur le site avec trois petits garçons.

Les responsables du site rappelle : Cap Découverte est une base de loisir pas un parc d’attraction. Et ceux qui découvrent le cadre de l'ancienne mine en arrivant sur le télésiège (toujours gratuit) sont tout de même souvent bluffés par le cadre. Les activités sont aussi très peu chères et à la carte pour être accessibles à tous les budgets,, insiste la nouvelle directrice Valérie Comes.

Le département du Tarn finance à hauteur de 1,6 millions d'euros la SMAD (Syndicat Mixte pour l'Aménagement de la Découverte). Une subvention en légère hausse. La Région et les six communes environnantes participent aussi au budget de la structure. Pour les deux mois des vacances scolaires, Cap découverte a notamment a du embaucher 40 saisonniers.