Dans le Tennessee, l'américain Eastman accueille la Région Normandie en fanfare

Un accueil en fanfare, au sens littéral du terme, pour accueillir l'ancien Ministre de la Défense qu'a été Hervé Morin et les membres de la délégation régionale dont Sophie Gaugain en tête, 1ère vice-présidente en charge de l'économie. La Marseillaise et The Star Sprangled Banner, l'hymne national américain, joués par trente musiciens et tapis rouge : le ton est immédiatement donné, Eastman entend bien faire du "business" avec la France et la Normandie en particulier.

ⓘ Publicité

Dans cette terre conservatrice du Tennessee, celle de "l'Amérique profonde", loin de New York et marquée, entre autres, par la country et où la religion a une place très forte, cet accueil, au-delà des apparats, fait passer un message : celle de l'acceptation d'une communauté qui vous ouvre les bras. "Du jamais vu depuis 20 ans" nous confie-t-on ici et qui dit beaucoup de l'envie d'Eastman de s'implanter en Normandie.

Cette venue est "un honneur pour nous"

Brad Lich, le vice-président d’Eastman insiste d'ailleurs d'entrée de jeu : « nous sommes ravis que le président Morin vienne ici sur notre site et de voir la détermination de la Normandie à favoriser l’économie industrielle et plus spécifiquement l’économie circulaire. Le fait que la Région vienne et voit le site de ses propres yeux et qu’on puisse développer les mêmes types de liens avec la France que nous avons avec notre propre communauté, c’est vraiment un honneur et un privilège pour nous. » Le site est impressionnant : il s'étend sur 900 hectares et emploie 10 000 personnes sur place (14 000 au total dans le monde) dans une ville de 53 000 habitants qui vit à son rythme. Eastman, autrefois Eastman Kodak, a su se réinventer et quitter la maison mère lorsque la marque est tombée en désuétude.

Seul 30% du plastique est recyclé

Aujourd'hui, 30% seulement du plastique connait une nouvelle vie grâce au recyclage mécanique. La méthode du recyclage chimique mis au point par Eastman permet de recycler certains produits qui ne l'étaient pas jusqu'à présent. Autant dire que le marché est considérable, même si, pour être totalement rassuré et valider son implantation en France, le groupe américain doit être certain de collecter suffisamment de déchets pour faire tourner la future usine., mais le doute devrait être rapidement levé.

Eastman est implanté à Kingsport, Tennessee © Radio France - Philippe Thomas

Pour le président du Conseil Régional, Hervé Morin : « il s’agit d’une grande compagnie internationale. Dans ce contexte, on est toujours à se demander si ce projet en est un parmi d’autres. Mais à chaque fois que j’avais le PDG d’Eastman, je voyais que ce projet était important pour eux. Je n’aurais pas autant de contact au téléphone avec eux si ce n’était pas le cas. Et par l’accueil qu’on a eu, par la démonstration de la complexité du modèle et leur performance aussi, on voit bien que c’est l’un des très grands projets de l’entreprise pour le monde entier. Ca veut dire qu’à moins d’avoir un gros grain de sable dans les rouages, ce projet verra le jour. »

Brad Lich, vice-président d'Eastman devant un présentoir qui de haut en bas montre comment on recycle un déchet © Radio France - Philippe Thomas

Une réussite qui fait dire à Sophie Gaugain, 1ère vice-présidente de la Région Normandie, en charge de l’économie : « c’est une vraie coopération industrielle et dans le savoir-faire et dans la manière dont le projet est porté ente la Région, une entreprise et un pays. » Un projet mis en concurrence avec d’autres sites en Europe, « mais notre réactivité et notre éco-système très réactif, avec un environnement industriel et logistique favorable, a permis de faire pencher la balance en notre faveur. »

Un projet d'un milliard d'euros pour commencer

Un projet d’un milliard d’euros dans un premier temps (400 millions de plus par la suite) qui emploiera 350 salariés, dont une centaine d’ingénieurs et génèrera 1000 à 1500 emplois indirects. Le site qui s’étendra sur 40 hectares à Port-Jérome devrait voir le jour en 2026. Il permettra de recycler 110 000 tonnes de plastiques par an dans un premier temps avec un objectif, à terme, de 160 000 tonnes qui emploiera 350 salariés, dont une centaine d’ingénieurs et génèrera 1000 à 1500 emplois indirects. Le site qui s’étendra sur 40 hectares à Port-Jérome devrait voir le jour en 2026. Il permettra de recycler 110 000 tonnes de plastiques par an dans un premier temps avec un objectif, à terme, de 160 000 tonnes.