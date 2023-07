Dans le Var et les Bouches-du-Rhône, le fléau des punaises de lit

Elles sont toutes petites et pourtant elles causent de plus en plus de dégâts : les punaises de lit envahissent le Var et les Bouches-du-Rhône, petit à petit. On les retrouve dans les lieux publics : un cinéma toulonnais , les cabines des chauffeurs de bus à Marseille comme dans les logements des particuliers.

Des punaises de lit dans le métro marseillais

À Marseille, "Tout l'ensemble du réseau est touché, notamment le métro, les loges des chauffeurs, où c'est avéré que c'est infesté de punaises de lit, il y en a jusque sur leurs sièges !" révèle Nicolas Ruiz, secrétaire général FO de la RTM.

"Ça impacte la clientèle, la population marseillaise, qui risque de rapporter ces nuisibles à la maison, ce qui est problématique. Et puis ça touche les chauffeurs, qui sont entre 6h et 7h en tête à tête avec les punaises. La direction nous indique qu'il font des désinfections quotidiennes, mais manifestement, le traitement n'est pas bon, pas adapté ou pas assez fort puisque c'est toujours infesté de punaises de lit partout, et même dans les locaux de la RTM !"

Les Toulonnais désemparés

À Toulon, le fléau se répand également et les particuliers qui se retrouvent infestés ne savent pas vers qui se tourner. Le quotidien de Christelle est devenu infernal : "C'est très dur à vivre, moi j'ai envie de partir. On passe par des phases de découragement. Y a des jours où vous vous dites : mais quand est-ce qu'on va voir le bout ?", raconte-t-elle, après trois semaines de lutte contre les punaises de lit à son domicile.

Depuis la découverte du nuisible chez elle, c'est branle-bas de combat : "C'est l'enfer sur terre, je suis en train de démonter ma maison. J'ai du jeter la chambre de mon fils, je vais être obligée de jeter ma salle à manger parce qu'elles ont pondu dans le bois. C'est très compliqué, on fait pièce par pièce, au millimètre près."

Punaise de lit trouvée par Christelle, à Toulon © Radio France - Christelle

Christelle en a retrouvé dans des endroits improbables : "Dans le lustre ! il faut faire tous les encadrements de fenêtre, les prises électriques… il y en a partout !" Alors c'est camping à la maison : il faut traiter aux fumigènes et aux produits chimiques chaque pièce, une par une, mettre ses habits au congélateur, les passer à la vapeur ou les laver à plus de 60 degrés. Une situation qui pèse forcément beaucoup sur le moral : "J'ai le sentiment d'être envahie, ça rend parano."

Sans compter le coût : entre 150 et 200 euros de produits, 390 euros pour l'achat d'un congélateur-coffre et tout le mobilier qu'il va falloir racheter. Les assurances ne prennent pas en charge ce genre de situation. Selon Christelle, la situation devrait encore durer jusqu'au mois de septembre.

Comment s'en sortir ?

Se débarrasser définitivement de ses punaises de lit, c'est possible, selon Lilian Artaud, responsable de la société varoise 3D Artaud Anti Nuisibles : "C'est possible de s'en sortir, mais il faut vraiment respecter le protocole, être très carré. Quand plusieurs logements d'un même immeuble sont infestés, il faut tous les traiter simultanément, sinon ça ne marche pas. Tout les meubles touchés, il faut s'en débarrasser. Il faut tout aspirer. Tout le linge, les habits, les draps de lit doivent être lavés à plus de 60 degrés en machine ou congelés à -25 degrés pendant plus de 100 heures. Il faut faire deux passages chimiques", détaille-t-il, dans la version du protocole où c'est la personne infestée qui traite elle-même chez elle. Compter autour de 480 euros pour un T2. Il est aussi possible de demander à une société de tout gérer elle-même, mais la formule coûte plus cher.

Quant aux meubles infestés dont vous vous débarrassez, il faut appeler le service des encombrants de votre ville pour connaitre la procédure. "Dans le Var, certaines collectivités demandent de traiter chimiquement les meubles, de les emballer dans des sacs poubelles et de les déposer en bas du bâtiment quand ils passent les chercher", explique Lilian Artaud. Vous pouvez également casser les meubles dont vous vous débarrassez pour éviter que d'autres personnes ne les récupèrent.

Le gouvernement propose en ligne un fascicule avec la marche à suivre en cas d'infestation. Il existe aussi un numéro gratuit à appeler : 0806 706 806, ainsi qu'une plateforme en ligne . Les professionnels du secteurs regrettent néanmoins que les pouvoir publics ne se soient pas emparés plus tôt du problème. Et il reste encore beaucoup de chemin à parcourir pour se débarrasser durablement des punaises de lit.