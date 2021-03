Dans le Var, une pétition pour demander la réouverture des brocantes

Pour faire ralentir la propagation de l'épidémie de coronavirus dans le Var, le préfet a décidé d'interdire les vide-greniers, marchés aux puces et brocantes dans le département jusqu'au 23 mars. Une décision qui ne passe pas auprès des brocanteurs. Une pétition est lancée.

Si le Var n'est pas confiné le week-end, le préfet a pris le mardi 2 mars des mesures pour éviter la concentration de personnes et ralentir la propagation du coronavirus dans le département. Ainsi, vide-greniers, marchés aux puces et brocantes sont interdits jusqu'au 23 mars inclus. Une décision qui ne passe pas auprès des professionnels. Audrey Charasse, organisatrice de la brocante Les Jas des Roberts à Cogolin, lance une pétition en ligne pour demander la réouverture des brocantes.

Celle qui accueille tous les dimanches une centaine d'exposants professionnels trouve la décision du préfet "injuste" : "Les marchés non-alimentaires ont été autorisés le lendemain par un nouvel arrêté préfectoral. Les marchands non-sédentaires peuvent donc vendre des produits neufs et nous, nous ne pouvons pas travailler. Je ne comprends pas pourquoi certaines marchandises pourraient être vendues et pas d'autres. Ma brocante a lieu sur un espace de 4 hectares et accueille en ce moment moins de 600 visiteurs. Le protocole sanitaire est strict mais les brocanteurs perdent malgré tout leur point de vente. Je ne comprends pas" explique agacée l'organisatrice.

Elle espère que "les brocanteurs auront au moins l'autorisation de s'installer sur les marchés des villes et villages. Ils ont besoin de travailler après une année 2020 très compliquée."