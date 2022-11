Dans les Alpes-Maritimes, 1500 azuréens changent de profession chaque année

C'est la journée nationale de la reconversion professionnelle, ce mardi 8 novembre. Pénibilité, secteurs en tension, professions pas en adéquation avec vos valeurs, vous êtes nombreux à changer de métiers depuis la crise du covid, en 2020.

Parmi les structures qui proposent des offres de formation pour adultes : l'AFPA, l'agence nationale pour la formation professionnelle des adultes. Il existe une antenne à Nice et une à Cannes. 1500 personnes par an y suivent des cours pour se reconvertir. Il y a des offres à pourvoir : les secteurs du numérique, du bâtiment et du tourisme recrutent beaucoup sur la Côte d'Azur. 6 mois après leur formation, 73% des stagiaires trouvent un emploi.