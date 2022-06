Dans les Alpes-Maritimes, les métiers de l'agriculture face à la crise des vocations

"Papa, maman, j'aimerais devenir agriculteur". Cette phrase sort de moins en moins souvent de la bouche des pitchouns azuréens. Et pour cause. Dans les Alpes-Maritimes, le métier n'attire plus.

C'était la fête des jeunes agriculteurs des Alpes-Maritimes, ce samedi 11 juin, au Parc d'Opio. Une journée de détente, d'animations, de dégustation et de valorisation du patrimoine agricole maralpin. Une trentaine de stands était installée pour l'occasion et les agriculteurs azuréens pouvaient ainsi proposer leurs produits à la vente.

C'était aussi un vrai bol d'air pour une profession qui a bien besoin de souffler. Parmi les problématiques qui frappent nos agriculteurs, la crise des vocations. Dans les Alpes-Maritimes, il n'y a qu'une installation pour quatre départs à la retraite.

Des difficultés d'installation, un métier contraignant

Mais alors, pourquoi le métier n'attire plus ? "J'ai mis plus de dix à trouver une exploitation", relate Vincent, un éleveur d'une trentaine d'années à Levens. "Je suis allé voir des fermes dans l'Allier, la Vienne, l'Ardéche et l'Ain. Les coûts du foncier et de reprise reviennent très chers puis il ne faut pas se tromper d'endroit car nous avons vocation à y rester pour toute la vie", détaille-t-il.

Autre problème pointé par ce producteur de tomme, de flan et lait de brebis : la difficulté du métier. " Le matin, je pars de chez moi à 6h. Je vais voir mes moutons et m'en occupe jusqu'à midi. L'après midi, le temps de traire et de faire tout ce que je dois faire, je termine mes journées vers 20h", détaille-t-il.

Mais tout n'est pas noir. "Je travaille en haut de la montagne, je croise souvent des marcassins, des fans et des biches. J'ai de l'air frais sur mon visage et je peux profiter des levées de soleil", sourit Vincent.