Dans les Ardennes, la distribution du courrier à l'arrêt après la grève des facteurs

Le centre de tri de Maubert-Fontaine dans les Ardennes est à l'arrêt depuis ce mardi matin. En cause : 80 à 90% du personnel est en grève, soit une trentaine de personnes. Ils protestent contre les nouvelles cadences que veut leur imposer la direction : "Aujourd'hui devait être le premier jour d'une réorganisation où on nous rajoute des clients alors que les facteurs sont déjà au taquet et que psychologiquement et physiquement, ils sont déjà à bout" dénonce Serge Marie, secrétaire départemental de la CGT Poste.

Le trafic de colis multiplié par 3 en deux ans

Il insiste : "On leur rajoute des villages, une centaines de clients, des tâches à effectuer". Les facteurs ne peuvent plus absorber la charge de travail et demandent un retour à l'ancien système :"Même si tout n'était pas parfait, ils veulent revenir à l'ancien système pour pouvoir faire leur travail normalement" explique Serge Marie.

Le centre de tri de Maubert-Fontaine est à l'arrêt à cause de la grève. - Serge Marie

Le mouvement pourrait durer et s'étendre à de nouvelles communes. Notamment du côté de la Vallée de la Meuse dans les centres de tri de Givet, Revin et Fumay qui pourrait voir sa distribution de courrier impactée.