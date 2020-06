"Dans les bars, tout le monde est collé-serré sans masque" : un restaurateur nancéien dénonce le laisser-aller

A Nancy, un restaurateur, qui préfère garder l'anonymat, voit rouge. Il constate un très fort laisser-aller dans les comportements de la part de consommateurs et de propriétaires d'établissements où les distanciations sociales ne sont pas respecté, et le masque n'est pas porté.

C'est inadmissible pour ce restaurateur nancéien, qui constate que dans certains bars et cafés de la ville, il n'y a tout simplement plus de règles. "Quand vous vous baladez le soir, il y a énormément de commerces dans Nancy, les gens ne respectent rien du tout. Ils rapprochent les tables, consomment collés-serrés. Mais ce n'est pas les gens qu'il faut remettre en question, c'est de la responsabilité des propriétaires".

Un deux poids, deux mesures ?

Alors qu'il a dû réduire sa capacité de 20 couverts pour appliquer le protocole sanitaire, perdu 30 000 euros de chiffre d'affaire et demande à ses clients de porter le masque, ce restaurateur ne comprend pas pourquoi le respect des règles n'est pas valable pour tout le monde. Ce commerçant a bien tenté d'alerter ces abus, sans succès. "J'ai appelé la Ville de Nancy. Elle m'a dit que c'était de la compétence de l'Etat et m'ont demandé d'appeler la préfecture. A la préfecture, ils m'ont dit que ça concernait la municipalité."

Pour ce gérant, c'est simple : "s'il y a des règles, il y a bien des contrôles et des sanctions. Sinon, on ne fait rien et on dit aux gens de venir comme avant."