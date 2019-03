Dans les campagnes, les bornes pour voitures électriques ne branchent pas grand monde

Pouy-de-Touges, France

Elles sont apparues dans le paysage ces derniers mois, sur la place de la mairie, ou celle de l'église, dans votre village : les bornes pour recharger les voitures électriques. Tous les départements de la région en ont installé, à plus ou moins grande échelle. Le déploiement est fini partout depuis l'automne dernier. En Haute-Garonne par exemple, 100 bornes ont été implantées dans le département, hors agglomération toulousaine. Un plan à 750.000 euros, financé en majorité par l'Etat (via l'ADEME) et le Syndicat départemental de l'électricité en Haute-Garonne (SDEHG).

Du Luchonnais au Frontonnais en passant par le Lauragais, le Comminges et le Volvestre, il y a une borne tous les vingt kilomètres environ. Même les plus petits villages peuvent en être dotés, comme à Pouy-de-Touges, près du Fousseret. Dans cette commune de 400 habitants, une borne a été installée voilà deux ans, juste devant la mairie. Mais aucun habitant ne possède de véhicule électrique ! Le maire Yves Soulan voit cependant des voitures branchés, de temps en temps : "environ une par semaine, et parfois deux. Sur notre dernier recensement sur l'année, on est entre 70 et 80".

Les habitants eux, ne voient pas trop l'intérêt de l'électrique. Question de distance parcourue d'abord pour Laure : "il faut qu'on bouge, donc pour nous l'électricité ce n'est pas trop rentable, sur la longueur kilométrique."

"On a les bornes électriques avant d'avoir les trottoirs !" - un habitant de Pouy-de-Touges

Jean-Marc regrette que ces bornes soient déployées maintenant, alors que le parc d'automobiles électriques n'est pas encore développé : "on va vite parce qu'on veut vendre ces voitures. Mais on a les bornes électriques avant d'avoir des trottoirs ! Je ne trouve pas ça très judicieux."

Pas les moyens de passer à la voiture électrique

La borne coûte 7.500 euros environ à l'installation, mais la commune n'en a n'a payé que 15%. Le reste vient de l'ADEME (50%) et le SDEHG (35%). L'entretien annuel, l'abonnement, et la fourniture d'électricité se chiffrent à environ 300 euros. Pour le maire Yves Soulan, ça ne coûte pas grand chose de prévoir l'avenir : "c'est un financement abordable, donc aucun regret là-dessus".

Les habitants, eux, vivent dans le présent : "les voitures électriques sont trop chères, surtout" juge Laure. "C'est bien ça le problème. Nous, on est quatre à la maison, et on a quatre voitures. On ne peut pas en acheter quatre électriques. Financièrement, c'est impossible." Même avis pour Jean-Marc : "ici, on n'en est pas encore à changer nos bagnoles. On n'a pas les moyens de passer à l'électrique".

"On ne peut pas acheter de voitures électriques. Financièrement, c'est impossible"

Il y a cependant des exceptions à la règle, en zone rurale, où l'autonomie prime. Monique habite Valcabrère, dans le Comminges, et elle parcourt parfois les 70 km vers Pouy-de-Touges pour se rendre chez un médecin homéopathe. Elle trouve que ces bornes installées dans les villages sont bien pratiques : "quand je me déplace dans les Pyrénées, je piste les bornes électriques et je me recharge dessus. Je regarde où elles sont. Et en fonction, j'utilise ma voiture électrique".

Du côté du SDEHG qui a déployé ces bornes, on dit ne pas avoir de statistiques de branchements pour l'instant, "pas assez de recul". La dernière borne du département est installée depuis moins d'un an. Mais "s'il y a un rechargement par jour, c'est très très bien".

Outre la Haute-Garonne, une centaine de bornes publiques sont installées dans le Tarn, idem dans les Hautes-Pyrénées. 90 environ dans le Tarn-et-Garonne, 65 en Aveyron, 45 en Ariège, et une quarantaine dans le Gers. Tous les départements de la région ont fini de déployer leur réseau de bornes.