Dans les Côtes d'Armor, la Coop des Masques est en danger

"On ne nous arrête plus sur les bonnes nouvelles ! Vous pourrez dès demain venir acheter nos masques (...) directement à l'usine". Sur les réseaux sociaux, la dernière publication de la Coop des Masques cache en réalité un appel à l'aide. Six millions de masques sont stockés dans des cartons dans les hangars de la coopérative à Grâces (22) et ne trouvent pas preneurs. "En valeur, cela représente un million d'euros", précise Guy Hascoët le président de la Coop.

Nous avons besoin d'une sortie massive de masques maintenant car notre trésorerie est en tension. Nous sommes en danger, c'est vital. - Guy Hascoët.

La concurrence asiatique

La coopérative a besoin de reconstituer ses fonds propres "avant la fin de la semaine" pour pouvoir poursuivre son activité. Elle a lancé une opération promotionnelle jeudi dernier avec des masques bradés à moins 30, moins 50% pour tenter de déstocker au plus vite.

"Selon la statistique du syndicat industriel des masques, depuis six mois 98% des achats français sont partis en Asie", regrette Guy Hascoët. "Si les gens veulent sécuriser une relocalisation de production, il faut qu'ils acceptent un écart de prix".

