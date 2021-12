Dans ce premier épisode des coulisses du secours Populaire à Noël, on s'intéresse aujourd'hui à la logistique de cette association caritative dans la Manche.

Le Noël du Secours populaire : Comment on s'organise ?

France Bleu Cotentin est en immersion toute cette semaine de Noël dans les coulisses du Secours Populaire. Une association caritative qui redonne le sourire à celles et ceux qui sont dans la difficulté. Entre petites joies, grands bonheurs et belles rencontres "comme si vous y étiez". Et pour cette première immersion, direction le centre névralgique au 307 rue du Plat chemin à Querqueville. C'est là que se situe le cœur du Secours Populaire de la Manche avec sa logistique, ses bureaux administratifs...Vous êtes prêt ? Allez c'est parti !

Immersion "dans les coulisses du Secours Populaire de la Manche" au 307 rue du Plat chemin à Querqueville Copier

Le Secours Populaire de la Manche

Corinne "un des couteaux suisse" du Secours Populaire © Radio France - Katia Lautrou

L'un des camions qui assurent la logistique du Secours Populaire

Joël Carpier, secrétaire général du secours Populaire dans la Manche

Le Secours Populaire de la Manche a plusieurs cordes à son arc