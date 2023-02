Dans les épiceries de Dordogne, les prix grimpent et les rayons se vident

La porte du Relais des Mousquetaires à Marsaneix grince un peu quand on la pousse, mais ça vaut le coup de rentrer. Car dans cette vieille épicerie crée par les arrières grands-parents d'Aurore Lafaye, l'une des co-gérantes avec sa belle-sœur Patricia, il y a tout ce dont vous avez besoin. A gauche, le bar, puis le loto, les journaux, l'alimentation, le pain depuis le 3 janvier, après la fermeture de la seule boulangerie du village, les bouteilles de Gaz, le carburant et même La Poste. Elles livrent aussi deux fois par semaine et gratuitement. Mais depuis des mois, Aurore se bat contre la valse des étiquettes. Ca grimpe chaque semaine un peu plus. Les produits laitiers, les fruits et légumes, l'énergie bien sûr. Elle a déposé un dossier pour obtenir une électricité à prix bloqué, elle attend. Ses clients se restreignent. Bernadette, qui vient chercher son loto, économise quand elle le peut. Fanny, compte de plus en plus. Il faut faire des choix explique cette retraitée. "Les oranges sanguines, on aime ça mais là c'est trop cher."

Dans une supérette de Coursac, l'inflation contribue aussi à vider les rayons

Geoffroy Neyssensat, gérant de la supérette Proxi à Coursac © Radio France - Valérie Déjean

Devant les rayons de son magasin à Coursac, Geoffroy Neyssensat fait ses comptes. Chaque semaine ou presque, les prix grimpent et il faut changer les étiquettes. L'inflation donne le tournis. Les produits laitiers ont augmenté de 30%, les aliments pour animaux de près de 80 %, et le sucre premier prix de 90%. Le rayon bio est presque vide. Car c'est l'un des postes sur lequel les consommateurs font des économies. Alors pour ne pas jeter, Geoffroy Nessensat solde certains produits et commande moins . Il n'est pas très optimiste pour les semaines qui viennent: " Les augmentations devraient durer au moins jusqu'au mois de Juin. Un exemple? il y a 10 jours, j'ai posé un peu plus de 1500 étiquettes de prix dans le magasin, j'en ai plus de 3000 à reposer cette semaine sur les mêmes produits. En moyenne un colis général nous coutait 30 euros, c'est désormais presque 50 euros."

Une clientèle en baisse de 30%

Face à cette forte inflation, il estime avoir perdu près de 30% de sa clientèle, partie chez des hard-discounters, a moins qu'elle ne se serre encore plus la ceinture comme Amélie jeune aide à domicile. Elle a du revoir à la baisse sa consommation de viande et de légumes, pour la remplacer par des pâtes ou du riz.