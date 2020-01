Dans les Flandres, la brasserie 3 Monts a 100 ans et veut doubler sa production

Saint-Sylvestre-Cappel, France

La célèbre brasserie 3 Monts fête son centenaire en cette année 2020. Voilà 100 ans que l'on brasse de père en fils à Saint-Sylvestre-Cappel, dans les Flandres. C'est en 1920 que Rémy Ricour, l'arrière-grand-père du patron actuel Pierre Marchica, reprend cette brasserie située pile au milieu de trois monts de Flandres : le mont Cassel, le mont des Recollets et le mont des Cats. "Mon arrière-grand-père avait du mal à franchir ces monts avec ses chariots à cheval", raconte Pierre Marchica, "et quand mes oncles ont créé la 3 Monts, ils se sont dit 'on va aller au-delà des trois monts' Maintenant, c'est un peu dans toute la France, donc on en est fier".

La brasserie compte actuellement 25 salariés, qui produisent 78 000 hectolitres par an, avec une croissance de 5 à 10% chaque année. Sur la ligne d'embouteillage, 4 millions d'euros vont être investis cette année, pour doubler la capacité, et donc doubler la production d'ici à 2026. La brasserie veut mettre "un peu de Flandre partout en France", c'est à dire développer encore plus les ventes au-delà des frontières de la région.

Un centenaire fêté toute l'année

Le centenaire de la brasserie sera célébré tout au long de l'année 2020, à la Flamande, de façon authentique et simple, autour de bonnes bières et de bons petits plats. Des recettes vont être élaborées autour de la 3 Monts par le chef Damien Laforce. En juin des portes-ouvertes seront organisées à la brasserie, avec une kermesse typiquement flamande.