Dans les gares normandes, postulez à une offre d'emploi sans CV et en quelques clics

Depuis mi-août des bornes oranges sont installées en gare du Havre, de Rouen et de Caen. Elles permettent de postuler à des offres d'emplois en quelques clics, en répondant à des questions et sans déposer de CV.

Les avez-vous remarqué en gare du Havre et de Rouen ? Des bornes oranges qui proposent des offres d'emploi dans la région, le tout en quelques clics et sans déposer de CV ou de lettre de motivation. Elles ont été installées mi-août dans nos gares normandes (au Havre, à Rouen et à Caen) mais il y en a 62 partout en France et même 100 d'ici la fin de l'année. Le principe est d'aller à la rencontre des demandeurs d'emplois dans des lieux de passage (gare, aéroports, centres commerciaux).

Qu'en pensent les Havrais ?

ECOUTEZ Le reportage d'Amélie Bonté en gare du Havre

A la gare du Havre, beaucoup de voyageurs qui attendent leur train n'avaient pas remarqué ce nouvel outil pourtant la borne hucLink est visible. Elle est orange fluo avec écrit en grosses lettres "Offres d'emplois"mais elle est un peu à l'écart du passage, à proximité d'un distributeur de billets et des photomatons. Garcia est en train de l'essayer, il cherche du travail en tant qu'électricien depuis quelques mois. Il a plutôt l'habitude de faire le tour des agences d'intérim pochette de CV en mains :

C'est plus pratique, on ne se déplace pas, tout est sur la borne"

En quelques clics, vous rentrez vos coordonnées, répondez à 3 ou 4 questions choisi par l'employeur et votre dossier est envoyé. Garcia s'apprête à postuler à une offre d'électricien bâtiment à Honfleur, alors qu'il a encore 30 minutes avant de prendre son train.

La borne orange est visible mais tout de même un peu à l'écart du flux de voyageurs, ici en gare du Havre © Radio France - Amélie Bonté

Ce concept séduit Angèle, 20 ans, qui cherchera son premier emploi d'ici un an :

Je trouve que la rapidité et l'instantanéité c'est intéressant. Le fait que ce soit dans des lieux de passage aussi..."

C'est aussi un des objectifs d'hucLink : toucher un public qui ne va pas forcement à Pôle Emploi, qui n'a pas forcement accès à Internet. Autre avantage : pas besoin de CV ou de réfléchir des heures sur une lettre de motivation et ça Minh, qui regarde de loin cette borne orange, apprécie : "Il y a des gens qui ont des compétences et de l'expérience sans diplômes."

C'est l'évolution des méthodes de recherches de travail"

ECOUTEZ Nathalie Daoud, directrice développement chez hucLink

Pour l'instant il est trop tôt pour mesurer l'impact de ces bornes en Normandie mais dans d'autres régions, hucLink constate 85% de candidature nouvelle, c'est-à-dire des personnes qui n'avaient jamais postulé à une offre parfois déjà publiée via d'autres support.