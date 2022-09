Dans les Hauts-de-France, 1 cigarette sur 3 provient de l'étranger

Selon l'étude Empty Pack Survey, 1 cigarette sur 3 consommées dans la région des Hauts-de-France ne provient pas du réseau de buralistes au second trimestre 2022. Les achats à l'étrangers ont augmenté de plus de 9 points en deux ans.

Les buralistes français sont dans la tourmente : de plus en plus de fumeurs des Hauts-de-France préfèrent acheter leur cigarette à l'étranger ou optent pour la contrefaçon

6€20 le paquet de cigarette en Belgique

L'année dernière à la même période, 14,3% des cigarettes n'étaient pas achetées en France. Cette année, c'est 19%, soit une augmentation de plus de 9 points depuis 2020.

Les fumeurs prennent souvent le chemin des buralistes Belges pour faire des économies. Là-bas, un paquet de 20 cigarettes coûte environ 6€20.

La contrefaçon séduit de plus en plus

L'achat de cigarettes de contrefaçon explose aussi dans les Hauts-de-France : elle passe de 6,1% au second semestre 2020 à 13% au second semestre 2022, soit une augmentation de 213%.

Parmi les villes les plus touchées par ce phénomène : Calais (21,7%), Boulogne-sur-Mer (22,1%) et Arras (26,7%). Lille n'échappe pas non plus à cette augmentation avec une hausse de 8,9 points entre 2020 et 2022.