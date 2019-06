Dans les Hauts de France, "la crise économique est derrière nous"

L'Insee des Hauts de France dresse le bilan économique de notre région en 2018 et les nouvelles sont bonnes avec notamment un taux de chômage au plus bas depuis 10 ans.

"La crise est derrière nous" à en croire François Chevalier. Le directeur adjoint de l'Insee Hauts de France décrit, à l'image de la France, une croissance ralentie en 2018 dans notre région. Une tendance confirmée dans les trois départements picards qui enregistrent également un taux de chômage au plus bas depuis 10 ans. En 2018, il est de 11% dans la région, 10.7% dans la Somme. Un taux de chômage stable mais encore très élevé, 12.2 % dans le département de l'Aisne.

Moins de chômage mais plus d'emplois supprimés

Preuve du vieillissement de la population dans les Hauts de France, le chômage se stabilise mais le nombre d'emplois baisse : 2400 emplois perdus en 2018. L'explication, ce sont ces actifs qui deviennent retraités explique François Chevalier. C'est surtout le secteur de l'industrie qui perd des postes dans la Somme selon le directeur adjoint de l'Insee. Ce qui se traduit aussi par une baisse du travail intérimaire.

Les créations d'entreprises boostées dans la Somme

Le département de la Somme se distingue par une explosion des créations d'entreprises : + 37.6 % selon l'Insee des Hauts de France. Des entreprises qui voient surtout le jour dans les secteurs du transport, du commerce et de l'hébergement.

2018 : une année touristique record !

Avec 6 millions de visiteurs enregistrés dans les Hauts de France, l'année 2018 enregistre des records touristiques. Les départements picards de la Somme et de l'Oise bénéficient surtout de cette forte fréquentation. Des touristes français et étrangers présents pour les commémorations du centenaire de la grande guerre. La météo et l'été caniculaire ont aussi participé à cette fréquentation touristique exceptionnelle.

