Dans les Hauts-de-France, la Poste confrontée à un pic d'activité avant l'heure

Tous les ans à cette période, l'activité colis de la Poste s'accélère, avec le Black Friday et l'approche des fêtes de Noël. Mais avec le confinement et la peur pour beaucoup de voir les magasins rester fermés, les ventes en ligne ont battu des records historiques. Conséquence, un pic d'activité inédit pour la plateforme de Douvrin, la plus grande de France, qui traite tous les colis expédiés ou à destination des Hauts-de-France.

La plateforme de Douvrin voit son activtié augmenter de 40% © Radio France - Sophie Morlans

Le site fonctionne en ce moment 6 jours sur 7, 24 heures sur 24 contre 22 heures en temps normal, pour pouvoir répondre à cet afflux de 500.000 colis quotidiens, alors que la moyenne est plutôt autour de 320.000. "Nous sommes prêts", promet son directeur, Olivier Sorriaux, "tout le monde aura son colis pour Noël. Nous pouvons encore nous adapter si le flux venait à augmenter."

C'est Noël avant l'heure

Même effervescence à la plateforme courrier et colis de Roubaix, qui dessert 36 communes de la métropole lilloise. "Pour vous donner une idée, l'an dernier, notre pic pour les fêtes étaient à 21.000 colis à traiter. Cette année, nous avons déjà atteint un chiffre record, 24.000, et c'était la semaine dernière! C'est un peu Noël avant l'heure.Avec 200 à 300% d'activité", s'amuse la responsable Vanessa Veys. Là aussi, les effectifs ont été renforcés: 41 personnes viennent prêter main forte aux 235 postiers et 150 intérimaires. Les tournées sont également deux fois plus nombreuses pour que les colis puissent sortir chaque jour, sans aucun retard.

On se sent utile

Les postiers mettent les bouchées doubles. Dans les hangars, Yohann Bettremieux se prépare pour sa tournée de 8h30.

Les tournées des facteurs ont doublé pour que tous les colis soient livrés à temps © Radio France - Sophie Morlans

"On sait que dans les paquets, il y a beaucoup de cadeaux de Noël. Habituellement, on frappe à une maison pour un colis, mais en ce moment, il y a en a plutôt 2 ou 3. On se sent utile. On n'est pas dehors pour rien." se réjouit le facteur.