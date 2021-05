Dans les Landes, des chauffeurs bénévoles font le taxi pour des personnes âgées

Vous cherchez peut être quelqu'un pour conduire vos parents ou vos grands parents, qui veulent faire leurs courses ou allez chez le médecin... Si vous n'avez pas le temps de vous en chargez, sachez qu'une association existe. L'association Roulons solidaire met en contact des chauffeurs et des bénéficiaires depuis octobre 2020. D'abord développée sur Hagetmau, aujourd'hui elle s'agrandit sur la zone du Tursan et de la Chalosse. Le but est simple : les bénévoles passent en voiture chercher des personnes âgées ou sans permis et les emmènent où elles veulent, tout ça pour un prix bien moins important qu'un taxi classique, et surtout plus convivial.

Marcel, atteint d'un cancer généralisé, est bénéficiaire à Hagetmau

Marcel, parisien d'origine, vit aujourd'hui dans les Landes, à Hagetmau. Atteint d'un cancer généralisé, il ne peut plus se déplacer facilement. Marcel fait donc appel à l'association pour aller faire ses courses. France Bleu Gascogne l'a rencontré chez lui :

Reportage chez Marcel, bénéficiaire de l'association Roulons solidaire Copier

Aujourd'hui, 200 courses ont été réalisées sur la commune et sur les villages alentours. L'association compte 160 adhérents. Afin de s'agrandir, elle recherche de nouveaux chauffeurs et référents. Geraldine Castets, trésorière de l'association, et élue à la mairie d'Hagetmau :

Geraldine Castets, trésorière, et élue à la mairie d'Hagetmau Copier

Pour bénéficier de l'aide de cette association, il faut compter 5€ l'adhésion puis 25 centimes d'euro du kilomètre. La liste des contacts à joindre, ou l'adresse mail : roulons.solidaire40700@gmail.com.