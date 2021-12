Dans les Landes, Pissos risque de se retrouver sans aucun médecin : la Ville lance un nouvel appel

"Urgent recherchons médecin" : c'est le message que vous pouvez voir aux entrées de Pissos, sur des banderoles. Car en cette fin d'année, ils ne sont plus que quatre généralistes, ils ne seront bientôt plus que deux, un, et peut-être zéro... Pour la deuxième fois en 2021, la Ville lance un appel. L'absence de médecin serait une catastrophe pour cette commune de 1.450 habitants, qui représente une patientèle de 3.000 habitants en comptant les villages des alentours. "Il y a urgence", insiste le maire.

Bientôt zéro médecin à Pissos ?

Au centre médical de Pissos, un couple arrive à l'âge de la retraite et s'arrête à la fin de l'année. Il ne reste plus que deux médecins : l'un a 63 ans, l'autre va quitter la région pour des raisons personnelles.

"Pissos est un village dynamique de 1.500 habitants situé dans le Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne, à 1 heure de Bordeaux et de Mont de Marsan, à 45 mn de l’océan. L’autoroute A63 est à 7km, la gare TER à 12km. Les commerces y sont présents", rappelle la Ville sur son compte Facebook :

Pour un village en expansion, ne plus avoir de médecin serait un retour en arrière.

L'appel de cet été n'a rien donné, le maire commence à désespérer. Denis Saintorens, craint l'idée de ne plus avoir aucun généraliste sur sa commune : "pour un village en expansion, ne plus avoir de médecin serait un retour en arrière. Les gens seraient plus réticents à venir s'installer chez nous. D'autant plus qu'on est loin des grands centres hospitaliers."

Pour cet ancien médecin, ce poste a tout pour plaire, il ne comprend pas pourquoi personne ne s'y intéresse : "un médecin qui s'installerait à Pissos est sûr d'avoir des patients, et une patientèle intéressante. C'est d'autant plus dommage que nous avons une pharmacie, un kiné, un dentiste, un cabinet d'infirmiers, tous les paramédicaux autour. Il ne sera pas isolé."

Ils ont mis des annonces sur les réseaux sociaux, la communauté de commune a recruté des chargés de mission pour recruter des médecins sur tout le territoire. La Mairie a aussi placé des banderoles aux quatre entrées du village de Pissos, au cas où un professionnel passe et se dise "pourquoi pas !"