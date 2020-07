Dans les librairies du Mans, l'activité repart de plus belle

C'est à croire que le confinement a redonné le goût de la lecture, depuis plusieurs semaines, l'activité repart de plus belle dans les librairies. "C'est une belle surprise, visiblement mes clients ont souffert d'un manque pendant le confinement", s'amuse Marie-Adélaïde Dumont de la librairie Doucet au Mans. Même constat chez la librairie Thuard à quelques pas de là :"C'est exceptionnel, je n'aurais jamais imaginé cela lorsque nous étions confinés en mars", lâche dans un large sourire Anne-Sophie Thuard.

Des hausses de chiffres d'affaires

Pour ces deux libraires indépendantes du Mans, les ventes sont bien reparties. "Certains samedis mon chiffre d'affaires est en hausse de 80%, précise Anne-Sophie Thuard, mais les gens viennent tous les jours, la semaine, nous observons des hausses de 20-30%. Visiblement, les gens ont soif de remplir leur bibliothèque avec de nouveaux choix de lecture et pour toute la famille. On vend notamment beaucoup de livres jeunesse". De bons chiffres qui vont permettre à Anne-Sophie Thuard de préserver tous ses emplois mais également d'embaucher un nouveau salarié.

Cette hausse d'activité est la bienvenue, mais elle ne suffira sans doute pas à combler les pertes subies entre mars et mai. "Le confinement représentera environ une baisse de 15 à 20% de notre chiffre d'affaires annuel, tempère Marie-Adelaïde Dumont. L'activité a été à l'arrêt pendant neuf semaines, même si on a pu faire un peu de vente en 'drive', ce qui est perdu est perdu, on ne pourra pas le rattraper. Aujourd'hui, il faut aller de l'avant et cette reprise est très encourageante, elle nous montre qu'on peut s'accrocher!"

Invitation à la lecture devant la libraire Thuard du Mans © Radio France - Alice Kachaner