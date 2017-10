Dans les Pays de la Loire on vote moins systématiquement qu'avant

En 2017, 2,6 millions de Ligériens sont inscrits sur les listes électorales et ont été appelés à voter pour la présidentielle et les législatives. Des électeurs qui ont modifié leurs pratiques. Ils sont moins nombreux à passer dans l'isoloir selon une récente étude de l'Insee.

Cette année, les électeurs ont été appelés à voter quatre fois. Mais ils se déplacent de moins en moins. Selon une étude publié ce jeudi par l'Insee, 36 % des électeurs de la région ont voté à ces quatre scrutins. Ils étaient un sur deux à se déplacer systématiquement aux élections de 2012, 2007 et 2002 . C'est donc 15 points de moins qu'en 2002. Ce changement de comportement est similaire en France métropolitaine.

Participation électorale de 2002 à 2017 dans les Pays de la Loire (en %) - Insee

Les électeurs ligériens privilégient l’élection présidentielle

Pour autant, les électeurs de la région ne délaissent pas les bureaux de vote. Dans les Pays de la Loire, le taux d’abstention systématique est le plus faible devant la Bretagne et la Normandie. Le vote devient plus sélectif : les électeurs privilégient la présidentielle.

En 2017, 14 % des inscrits ont voté aux deux tours de l’élection présidentielle et seulement au premier tour des législatives. Ils étaient 7 % à le faire aux élections de 2012, 2007 et 2002. La part des votants uniquement au premier tour de la présidentielle a doublé par rapport à 2012 pour atteindre 5 % en 2017.

Au premier tour de l’élection présidentielle, la multiplicité des candidats permet aux électeurs d’exprimer leur sensibilité de façon plus précise.

Participation électorale en 2017 en fonction des scrutins dans les Pays de la Loire - Insee

Les chômeurs votent moins systématiquement

Cette étude de l'Insee montre aussi que les jeunes et les personnes les plus modestes se mobilisent moins que le reste des électeurs.

Moins de deux inscrits sur dix âgés de moins de 30 ans votent systématiquement aux quatre tours en 2017, soit deux fois moins qu’aux précédentes élections. Lorsque les moins de 30 ans se déplacent, ils privilégient l’élection présidentielle. En 2017, 62 % des jeunes ont voté aux deux tours de la présidentielle contre 17 % aux deux tours des législatives. Hormis les personnes âgées de 80 ans ou plus, les électeurs de moins de 30 ans s’abstiennent le plus à l’ensemble des scrutins.

Participation électorale en 2017 en fonction de l’âge dans les Pays de la Loire (en %) : les moins de 30 ans fréquentent moins systématiquement les bureaux de vote - Insee

Les chômeurs participent moins souvent aux élections que les personnes actives : 16 % s’abstiennent complètement lors des élections présidentielle et législatives de 2017, soit deux fois plus que les inscrits ayant un emploi. Par ailleurs, les retraités sont ceux qui votent le plus systématiquement (48 %), soit deux fois plus que les chômeurs.

Plus le niveau de vie est faible, plus le vote systématique est rare. En 2017, parmi le quart des inscrits ayant les revenus les plus modestes, 30 % se sont déplacés aux quatre tours, contre 46 % pour les plus aisés.

