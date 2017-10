Dans les Pyrénées-Atlantiques, une femme gagne en moyenne 485 euros de moins qu'un homme

Les femmes sont, toujours, moins bien payées que les hommes. L'INSEE a publié lundi une étude sur les salaires en Nouvelle-Aquitaine en 2014. Les Pyrénées-Atlantiques sont particulièrement mal classées.

L'INSEE a publié lundi une étude sur les salaires dans la région en Nouvelle-Aquitaine en 2014. En moyenne, sur les douze départements, les femmes touchent 20% de moins de salaire net mensuel que leurs collègues masculins, tous secteurs confondus. Et quand on regarde le détail, le département des Pyrénées-Atlantiques est bon dernier.

Une femme gagne en moyenne 485 euros nets mensuels de moins qu'un homme

Dans notre département, les femmes gagnent en moyenne 24% de moins que les hommes, soit 485 euros net de moins chaque mois. C'est le plus gros écart constaté par l'INSEE sur l'ensemble des départements de Nouvelle-Aquitaine. Cela s'explique notamment par temps partiels : ce sont en général les femmes qui les prennent, que cela soit choisi ou subi. Et puis il y a le fameux plafond de verre : 10% seulement de femmes occupent des fonctions de cadres, les mieux rémunérées. Et même quand elles y arrivent, elles sont payées 29% de moins que les hommes dans notre département. Et plus les carrières évoluent, donc plus on avance en âge, plus l'écart se creuse, toujours au détriment des femmes. Elles sont pourtant plus nombreuses à faire des études supérieures.

L'écart est sensiblement le même chez les ouvriers : moins 26%. L'étude note également que les inégalités sont plus fortes dans le privé que dans la fonction publique.