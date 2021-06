Dans les Pyrénées, les camping-cars ont trouvé leur aire

Le camping-car, c'est le nouveau symbole de la liberté pour les loisirs. En séjour ou en vacances, les camping-caristes sont de plus en plus nombreux sur les routes. Mais à l'heure de faire une halte en soirée, il est parfois difficile de trouver un espace de vie, sans se retrouver avec un véhicule motorisé au coeur de la nature.

Pour accompagner les communes à améliorer l'accueil de ces engins de loisirs, la société Camping Car Park a ouvert une première aire d'accueil dans les Hautes-Pyrénées. C'est à Arrens-Marsous que les adeptes de la maison sur roues pourront trouver leur bonheur.

Un espace aux portes de la montagne, mais aussi au plus près des commerces locaux et des petits producteurs, qui offre tous les services indispensables pour un tel véhicule. Vidange des eaux usées, recharge électrique pour le (et les) véhicule... Et un lieu qui permet de préserver la nature et les relations quotidiennes avec les habitants.

Prochainement, une autre aire signée Camping Car Park sera créée à Pierrefitte-Nestalas, pour profiter pleinement de la vallée des Gaves. En attendant de nouveaux lieux en Béarn et en Bigorre, en plus des 120 sites proposés partout en France.

