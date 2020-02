Dans les Pyrénées, même les stations en altitude souffrent du manque de neige

A Ax 3 domaines nul besoin de transporter de la neige par hélicoptère, mais une partie des pistes sont fermées à cause des températures printanières de ce mois de février. Ce domaine de haute montagne s'attend à vendre 360 000 forfaits journée de ski cette année contre 400 000 en temps normal, un chiffre décevant mais supérieur à la moyenne de ces cinq dernières années.

Les chaussures de ski sont à même le béton aux pieds de la station à 1400 mètres, le domaine a simplement fait descendre quelques semi-remorquer de neige en début de saison pour consolider la piste et assurer la descente des skieurs. Mais passé les 1800 mètres les pistes sont enneigées, "au moins nous avons de la neige", résume Delphine Billat, la directrice de la station, alors que la moitié des stations d'Ariège sont fermées.

Ax 3 domaines a réussi à assurer la saison. © Radio France - Lila Lefebvre

Se diversifier pour maintenir l'activité

Ax les trois domaines cherche donc à diversifier ses offres de loisirs, la station propose des sorties vélo hiver comme été et a pour projet de créer un "snowtubing", une piste pour des grosses bouées qui pourra fonctionner sur neige ou sur gazon. "Mais notre priorité reste le ski, rappelle Delphine Billat , il faut rentabiliser les remontées mécaniques, et aujourd'hui si l'on vend en moyenne 400 000 forfaits journée de ski par an, nous n'en sommes qu'à 2500 journées vélos, c'est quand même 2000 fois moins".