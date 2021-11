Dans les Pyrénées-Orientales, journée anti-black friday dans une entreprise d'Alénya

Le Black Friday, ce n'est pas vraiment sa tasse de thé ! Cette journée commerciale importée des Etats-Unis est même aux antipodes de la philosophie de Jean-Baptiste Astau. Installé dans les Pyrénées-Orientales, à Alénya, au sud de Perpignan, le jeune chef d'entreprise produit des sacs garantis à vie !

"Du coup, on a décidé de prendre le contre-pied du black Friday. Plutôt que de proposer des prix au rabais, on préfère réparer gratuitement tout ce qui nous passe sous la machine, pour lutter contre l'obsolescence programmée et expliquer que nos sacs sont durables. On préfère vendre un achat raisonné qu'un achat compulsif. On a des prix justes toute l'année avec des sacs qui sortent directement de notre atelier", explique Jean-Baptiste Astau.

Plusieurs personnes vous réparent donc sacs ou vêtements depuis ce vendredi matin et jusqu'à 16 heures cet après-midi dans l'atelier boutique place Fradin, à Alénya.