Dans les Pyrénées-Orientales, l'entreprise Stérimed surfe sur la crise sanitaire

Braham Henda, le directeur de l'usine Stérimed, à Amélie-les-Bains, le reconnaît tout de go : " Nous sommes ce qu'on peut appeler les grands gagnants de la crise sanitaire. Economiquement, c'est difficile de dire le contraire. On a commencé par fabriquer nos propres masques, on a ensuite fabriqué du papier pour stériliser à la vapeur beaucoup de masques car dans certains pays, c'est autorisé. Ensuite est arrivée la vague des tests : on a fabriqué les papiers pour emballer les écouvillons puis, avec l'arrivée des vaccins, pour emballer les seringues. Notre carnet de commandes n'a jamais désemplit."

Aujourd'hui Stérimed produit aussi des emballages stériles pour les opérations chirurgicales classiques dans les hôpitaux. "On va de record en record pour la production sur notre site", se réjouit Braham Henda. Le chiffre d'affaire a atteint les 90 millions d'euros pour l'usine du Vallespir. Une dizaine de personnes y ont été embauchées ces derniers mois.