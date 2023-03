Dans les Pyrénées-Orientales, la Banque de France prévoit une reprise économique... en 2024

Le constat est édifiant. A l'occasion de son baromètre économique annuel, la Chambre de Commerce et d'industrie des Pyrénées-Orientales a interrogé un panel de 260 chefs d'entreprises du département. A l'exception de l'hôtellerie-restauration, tous les secteurs d'activité ont vu leur rentabilité s'effondrer en 2022 : -25% en moyenne pour l'Industrie et le BTP, -18% environ pour le Commerce et les Services. "On a eu la guerre en Ukraine, puis la guerre énergétique avec une forte augmentation des factures et des prix des matières premières" détaille Laurent Gauze, le président de la CCI. "Concernant les marges, l'inquiétude est très grande à cause des prix de l'énergie et parce qu'il faut assumer le remboursement des PGE (prêts garantis par l'Etat ndlr)".

Soutenus par les aides de l'Etat, les entreprises des Pyrénées-Orientales ont relativement bien résisté malgré tout. "L'économie locale a fait preuve d'une grande résilience" affirme même la directrice de la Banque de France à Perpignan qui assure ne pas avoir "d'inquiétudes concernant les défaillances d'entreprises". Le tourisme et l'hôtellerie-restauration ont notamment connu "une année extraordinaire avec un fort taux de fréquentation". Selon Aurore Markiewicz, "cette année 2022 permet d'être prêts pour affronter 2023 qui s'avère plus compliquée".

Malgré un tassement des prix de l'énergie, les mois qui viennent s'annoncent délicats, avec un pic d'inflation. Pour l'embellie économique, il faudra plutôt attendre l'an prochain. "2024 sera l'année où on va pouvoir se réoxygéner et repartir sur une tendance positive, prévoit Aurore Markiewicz. L'économie va reprendre des couleurs, à condition qu'on ne connaisse pas d'autre chocs d'ici là" .

En attendant, l'optimisme n'est pas généralisé chez les chefs d'entreprises du département. Selon l'étude de la CCI, seuls les cafés-hôtels-restaurants sont résolument confiants pour 2023. L'expectative est beaucoup grande dans les autres secteurs.