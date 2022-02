Dans les Pyrénées-Orientales, on peut adopter un panneau solaire !

Depuis 2014, l'entreprise-coopérative perpignanaise CatENR réalise des toitures photovoltaïques dans les Pyrénées-Orientales. Et c'est votre argent qui finance ces installations : local, écologique et aussi rentable.

C'est une entreprise pas tout à fait comme les autres. Si CatENR a déjà réalisé une vingtaine de toitures photovoltaïques dans les Pyrénées-Orientales, c'est grâce à vous ! CatENR est une entreprise-coopérative perpignanaise qui finance ses projets grâce à des souscriptions citoyennes. Son prochain chantier concerne l'école d'Opoul-Périllos, au nord du département.

Le principe est simple : en investissant (au moins) cent euros, vous devenez sociétaire de CatENR. Dans le département, 244 particuliers et quelques dizaines d'entreprises ont déjà franchi le pas. "En tout ça représente 400.000 euros. Votre argent est ainsi fléché et servira, c'est garanti, à développer des projets d'énergies renouvelables. On rémunère votre investissement à taux compris entre 2,5 et 3% par an", explique Bertrand Rodriguez, le directeur de CatENR, ce vendredi matin, sur France Bleu Roussillon.

Et CatENR voit beaucoup plus loin. "Nous avons fait le constat que, chaque jour, pour acheter l'énergie que nous consommons, nous dépensons dans le département deux millions d'euros. Soit donc sept cents millions d'euros perdus par an pour le département ! Or, nous avons assez de soleil, de vent, de rivières et de forêts pour être autonomes dans les Pyrénées-Orientales," témoigne Bertrand Rodriguez.

CatENR s'inscrit dans un scénario qui vise 100 % d'énergie renouvelable d'ici 2050 et compte se diversifier via notamment des projets éoliens.