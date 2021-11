Dans les Pyrénées-Orientales, une école de la 2è chance spécialisée dans le vin

Pas de frais d'inscription, un salaire mensuel et du boulot à clé ! Jordan, un Perpignanais de 24 ans, n'a pas hésité : "J'étais en galère et sans diplôme et je me faisais chier chez moi. Là, je peux me projeter. J'ai envie de faire ça pour apprendre mon métier. Je vous que mon père est fier de moi. Personnellement, je suis content de me lever à six heures du matin pour aller travailler, le soir, je rentre j'ai une bonne fatigue. Si tu n'aimes pas aller à l'école, je conseille ça".

Cette nouvelle formation autour du vin a démarré début novembre dans les Pyrénées-Orientales, dans les Fenouillèdes. Douze jeunes non diplômés et âgés de 18 à 30 ans se forment au métier d'ouvrier viti-vinicole en agro-écologie. "La formation dure onze mois dont dix mois de formation en alternance avec des contrats de professionnalisation", détaille Myriam Levalois-Bazer, de l'association du Pays de la Vallée de l'Agly qui a mis en place la formation avec les Apprentis d'Auteuil et le Cfa/Cfppa Agricole 66.

Pas de tableau noir

"La plupart des jeunes ont trouvé un vigneron dans la vallée de l'Agly mais d'autres sont aussi sur Perpignan", poursuit Myriam Levalois-Bazer. "Il s'agit d'une formation 100 % terrain. Les jeunes ne vont pas du tout en salle de classe. Ils ont quelques cours en groupe à Rivesaltes et le reste du temps, ils sont chez leur patron. Ils apprennent par le geste." Et à la sortie, il y a du travail car nos viticulteurs peinent à trouver du personnel qualifié.

Pour les jeunes, la formation est gratuite. Les plus de 25 ans perçoivent 100% du salaire minimum, 80% du smic pour les 21/25 ans et 60% pour les moins de 21 ans. Les patrons eux touchent une aide à l'apprentissage de 8.000 euros par an.

Pour vous renseigner, vigneron ou apprenti, vous pouvez appeler le 04.68 .53.39.48 (Association du Pays de la Vallée de l'Agly).