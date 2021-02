Dans les restaurants en stations, la vente à emporter marche auprès des vacanciers

Alain Plouzané est le propriétaire du restaurant Le Cèpe, à Méribel en Savoie, et chef en cuisine. Il ne peut pas embaucher ses équipes, mais maintien son activité en vendant des plats à emporter. Avec les vacances, la clientèle est plus nombreuse ; une éclaircie dans le marasme ambiant.

France Bleu Pays de Savoie - La vente à emporter fonctionne bien mieux en période de vacances ?

Alain Plouzané - C'est vrai qu'on a une affluence beaucoup plus importante. Sur le mois de janvier, on a beaucoup de propriétaires qui reviennent uniquement sur les weekends, tandis que là, sur les vacances, on a trois fois plus de réservations ! Il y a vraiment une forte demande, parce que les gens arrivent dans des appartements, ils ne viennent pas spécialement pour se faire à manger toute la semaine.

Les vacances permettent-elles véritablement de vous en sortir et de passer la crise ?

Disons que ça n'a quand même rien à voir avec ce qu'on peut faire habituellement. Moi je suis chef de cuisine, propriétaire, et je reste tout seul avec mon épouse pour faire ces préparations-là ; ça ne nous permet pas d'embaucher du monde, ce ne serait pas intéressant. En période d'ouverture, on est huit en tout : quatre en cuisine et quatre en salle. On a deux services complets tous les soirs, plus un service au déjeuner, ce qui nous fait en pleine période comme février des journées à à peu près 100 - 120 couverts. Là, un vendredi, soir d'arrivées en station, on en fait une cinquantaine, et 20 à 25 plats par jour dans la semaine.

Bénéficiez-vous quand même des aides de l'Etat ?

Oui, puisque tout ce qui est vente à emporter ne rentre pas dans le calcul du chiffre d'affaire.

Certains de vos collègues restaurateurs en station s'en sortent toutefois moins bien

Déjà, moi je suis propriétaire. Les collègues qui n'ont pas les murs à eux, qui sont fermés ou qui travaillent un minimum tout en payant les mêmes loyers, ça les met dedans.

Comment se passe la gestion des stocks lorsqu'on fait de la vente à emporter ?

Ce n'est pas beaucoup plus délicat, parce que je propose tout à l'ardoise. Quand il n'y a plus quelque chose, je fais autre chose. Les gens sont très souples. On peut vraiment changer souvent les suggestions, ce qui fait qu'on n'a pas l'impression de manquer. Sur une carte de restaurant, quand vous avez une carte qui est fixe, si vous n'avez plus de bar par exemple et que le bar est marqué à la carte, là, c'est gênant.