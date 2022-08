Après un début de saison compliquée pour les thermes de Béarn et de Bigorre, la fréquentation repart à la hausse. La levée des restrictions sanitaires n'y est pas pour rien et les températures caniculaires de l'été ne freinent pas les clients.

Dans les stations thermales de Béarn et Bigorre, la fréquentation repart à la hausse

En 2020 et 2021, les stations thermales de Béarn et Bigorre ont enregistré un retard dans les réservations à cause de la situation sanitaire. En 2022, après un début d'année difficile, la fréquentation repart enfin à la hausse. "C'est la levée des mesures sanitaires qui fait du bien", assure Frédéric Moreau, directeur des thermes de Salies-de-Béarn.

Et malgré les températures caniculaires enregistrées dans la région, les clients reviennent. "Nous avons plutôt constaté une forme de relâchement à cause de la baisse du pouvoir d'achat", précise Frédéric Moreau. "Nous avons le sentiment que nous sommes revenus à une activité habituelle mais nous ne rattraperons pas le retard enregistré en début de saison où nous avions constaté une baisse de fréquentation de l'ordre de 30 %".

En Bigorre aussi les stations thermales retrouvent leurs adeptes. À Bagnères-de-Bigorre, le spa thermal Aquensis retrouve les chiffres records enregistrés en 2019, avant la pandémie, avec 130 000 clients au total sur l'année. "En ce qui concerne les cures, la fin de saison est prometteuse avec 6 700 patients, nous ne sommes pas encore au niveau de 2019 mais c'est bon signe", affirme la directrice.

L'établissement devrait enregistré un recul de l'ordre de 20 % par rapport à l'avant-covid en 2019. En 2021, ce recul était de 40 %. 60 % en 2020. À noter qu'à Bagnères-de-Bigorre, le port du masque reste obligatoire dans l'enceinte des thermes. Et pour accéder aux cures thermales, il faut toujours justifier d'un schéma vaccinal complet ou d'un PCR négatif.