Dans les supermarchés des stations villages, le bilan est bon malgré la crise

Antoine Pollet-Villard est le directeur du magasin U Express de La Clusaz, station village dans laquelle la fréquentation a été plus importante qu'espéré lors de la deuxième semaine des vacances de Noël. Son bilan est plutôt bon dans le contexte de crise. Et il n'est pas pessimiste pour son magasin.

Antoine Pollet-Villard, le directeur du magasin U Express de La Clusaz espère voir rapidement rouvrir les remontées mécaniques en stations, ainsi que les établissements de ses collègues restaurateurs. Il estime toutefois "ne pas avoir à se plaindre", son supermarché traverse mieux la crise qu'espéré. La clientèle est au rendez-vous.

France Bleu Pays de Savoie - Quel est votre bilan des vacances de Noël ?

Antoine Pollet-Villard - La première semaine, on accuse une baisse d'à peu près 40%. En revanche, bizarrement, la deuxième semaine, on est sur les mêmes chiffres que l'année dernière. Je ne m'y attendais pas.

On a fait un très gros chiffre

On a fait une très grosse semaine ; ça s'explique, parce que nous ne sommes pas une station 'tout ski', mais nous on a la chance d'être une station village. On a nos habitants locaux, on a aussi beaucoup de résidences secondaires, dont les propriétaires sont venus. J'ai un collègue aux Deux-Alpes qui accuse une très grosse baisse d'activité. Mais les Deux-Alpes est une station essentiellement axée sur le Tour Operator.

Si votre chiffre d'affaire chute, vous pouvez toujours bénéficier d'aides ?

A Noël, je me suis dit que si on prenait une baisse de 40% tout le temps, ce serait le pire des scénarios, parce qu'on ne pourrait déclencher aucune aide. Tout ce qui a été mis en place dans les stations se déclenche au-dessus d'une baisse de 50% du chiffre d'affaires. Bon, désormais, si on fait du -10%, ça passera.

Les restaurants toujours fermés vous ont permis d'attirer plus de clients ?

En fait, au mois de décembre, on a dit que les restaurants étaient fermés, mais ils ont tous joué le jeu, ils ont quasiment tous ouvert et fait de la vente à emporter, et c'est tant mieux. Chaque fois que je passais, je regardais dans le village les queues devant, donc nous n'avons pas vraiment bénéficié d'un report, ça a été comme d'habitude je dirais. En revanche, beaucoup de restaurateurs vont fermer en janvier, parce qu'ils ne pourront pas tenir les ventes à emporter sur janvier, qui est un mois particulièrement calme. Donc là, on aura peut-être un report.