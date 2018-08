Côte-d'Or, France

Le principe est simple mettre en relation des viticulteurs qui font face à une pénurie de main-d'oeuvre, avec des chômeurs longue durée bénéficiaires du RSA sans que ceux-ci perdent une partie de leurs allocations. Testé depuis seulement cet été en Alsace, en Côte-d'Or le dispositif est en place depuis 2011.

"Tout le monde s'y retrouve, observe Laurent Chicot, qui s'occupe de ce dispositif sur le secteur de Beaune. C'est un vrai bonus pour l'allocataire, sur une semaine, il peut gagner 300 euros qui ne seront pas déduit de ses allocations, et pour le vignerons c'est une main d'oeuvre entièrement disponible et qui vit dans le coin, car la pénurie de vendangeurs est encore très forte cette année".

Ça me fait du bien de travailler, et puis ça me sort de mon quotidien", Laurent Quérois, bénéficiaire du RSA.

Laurent Quérois est bénéficiaire du RSA et depuis cinq ans il va faire plusieurs semaines de vendanges à Auxonne. L'an dernier il a gagné 800 euros en plus de ses 300 euros de RSA. Un bon coup de pouce pour la rentrée : "Je pense que tous les bénéficiaires du RSA, comme moi, devraient le faire". A 48 ans, il reconnait qu'il a parfois du mal à trouver du travail sur des longues périodes, trois semaines de vendanges, c'est idéal pour lui, "ça me fait du bien de travailler, et puis ça me sort de mon quotidien".

Pour en bénéficier, il suffit d'en parler à une assistante sociale ou à un conseiller de la Caisse des Allocations familiales. Cette règle du cumul est prise en compte automatiquement pour les bénéficiaires du RSA de Côte-d'Or lorsqu'ils déclarent leurs revenus trimestriels à la CAF. Le RSA est une allocation sociale financée par les départements.