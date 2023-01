Dans les Vosges, le parc de loisirs Fraispertuis recrute 450 saisonniers

Le parc d'attractions Fraispertuis à Jeanménil dans les Vosges, qui a accueilli l'an passé près de 280 000 visiteurs, prévoit de rouvrir pour la saison le 8 avril prochain.

ⓘ Publicité

Parmi les nouveautés, plus de manège "Les Sombreros", qui pourrait rejoindre un autre parc en France mais une nouvelle attraction en projet, pour des amateurs plus grands. Pas plus de détails pour l'instant.

450 saisonniers à recruter

Aujourd'hui, le parc recrute 450 saisonniers, qui doivent habiter "à proximité dans un rayon de moins de 30 minutes" ou avoir une solution d'hébergement, car le parc ne propose pas de solution d'hébergement. "Merci de votre compréhension", écrit la direction sur son site internet.

Si vous avez au moins 16 ans, et vivez près du parc, vous pouvez envoyer un CV et une lettre de motivation sur https://fraispertuis-city.fr/contact/recrutement/

Les postes disponibles sont dans la restauration, à la caisse, à l'entretien, à l'animation ...