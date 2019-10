SONDAGE - Dans plus de six cas sur dix, ce sont les femmes qui font les courses

Majoritairement, on fait les grandes courses une fois par semaine, quitte à compléter ensuite par des petites courses occasionnelles en cours de semaine, selon ce sondage* réalisé par Ipsos pour In-Store Media publié ce mercredi. En matière de courses, on est encore loin de la parité puisque dans 63 % des familles cette tâche est effectuée par les femmes. Une proportion qui monte à 73 % dans les foyers modestes. Les consommateurs fréquentent deux à trois enseignes en moyenne, principalement des grandes surfaces (supermarché à 60%, hypermarché à 58%). Mais 30 % font aussi des achats dans les commerces de bouche, presque autant dans les magasins de proximité et 18 % dans les magasins bio.

Une heure trente par semaine en moyenne

Trois consommateurs sur quatre consacrent plus d'une heure par semaine aux courses du quotidien, la moyenne étant de une heure trente. Huit personnes sur dix préparent une liste avant d'aller dans le magasin, liste sur laquelle figure le type de produit, les quantités requises, et les promotions. Mais 16 % seulement des consommateurs s'y tiennent strictement. Ce sont surtout les familles modestes, et les jeunes de 18 à 34 ans qui respectent leur liste, faute de moyens financiers. Presque tous les consommateurs ont au moins une carte de fidélité, 29 % en ayant trois ou plus.

Des consommateurs influençables

Pour 86 % des consommateurs, les premiers critères de choix sont le prix et les promotions. Mais un Français sur deux se laisse influencer par une dégustation dans le magasin et par les informations publiées sur des écrans. Un sur trois tiendra compte de la notation des applications mobiles et un sur quatre de ce qu'il voit dans le chariot des clients qu'il croise.

*Sondage réalisé auprès de 1000 personnes interrogées via internet du 9 au 12 avril 2019 suivant la méthode des quotas.