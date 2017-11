Dans quelles communes des deux Charentes paie-t-on le plus l'ISF?

L'administration fiscale vient de dévoiler la liste des communes de plus de 20.000 habitants ayant plus de 50 ménages qui paient l'impôt sur la fortune. A la Rochelle, il y en a 606, 138 à Angoulême. Ensuite arrivent Saintes et Rochefort.

L'administration fiscale s'est donc intéressée aux villes de plus de 20.000 habitants et ayant plus de 50 ménages qui paient l'impôt sur la fortune. Dans nos deux Charentes, il y en a quatre qui remplissent ces critères : La Rochelle, Angoulême, Saintes et Rochefort.

Deux fois plus de ménages paient l'ISF à la Rochelle qu'à Poitiers ou Pau

En tête, sans surprise : La Rochelle, quasiment 78.000 habitants : 606 foyers paient l'impôt de solidarité sur la fortune. C'est deux fois plus qu'à Poitiers, par exemple (313) et plus qu'à Pau, ville de taille équivalente (440). Leur patrimoine moyen s'élève à plus de 2 millions et demi d'euros. Et ces 606 ménages paient plus de 10.000 euros annuels d'ISF.

Ensuite, Angoulême, un peu plus de 40.000 habitants, a 138 ménages qui paient l'ISF. Là aussi, leur patrimoine s'élève à un peu plus de 2,5 millions d'euros. Ils déboursent un peu plus de 9.200 euros pour régler leur ISF.

Ensuite, à Saintes, ce sont 108 foyers et 53 à Rochefort qui sont concernés par l'ISF. Leur patrimoine moyen est compris entre 2,3 et 2,4 millions d'euros.