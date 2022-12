Dans quelles communes des Pyrénées-Orientales les loyers sont-ils les plus chers ?

Payez-vous votre loyer trop cher ? Désormais, vous pouvez comparer le prix de votre loyer avec celui de vos voisins. Le ministère du Logement publie ce lundi, pour la première fois, des cartes affichant le prix moyen des loyers , commune par commune, charges comprises.

On aurait pu croire que dans les Pyrénées-Orientales, l'un départements les plus pauvres de France, les loyers seraient mathématiquement en-dessous de la moyenne. Il n'en est rien. Dans l'immense majorité des Pyrénées-Orientales, on paye son loyer plus cher qu'ailleurs. C'est le cas notamment de toute la Plaine du Roussillon, des Aspres, du Vallespir, des Albères et de la Côte Vermeille.

Canet-en-Roussillon, ville la plus chère

À Perpignan, le loyer d'une maison se négocie autour de 10 euros par m² ; c'est 20% de plus que la moyenne nationale (8,20). Contrairement aux idées reçues, louer une maison à Perpignan coûte plus cher qu'à Toulouges, Canohès ou au Soler. Les loyers les plus élevés se pratiquent à Canet-en-Roussillon (11,7 euros le m²), Saint-Cyprien (11,4) et Villeneuve-de-la-Raho (11,2).

Canet remporte également la palme pour les appartements. Le loyer d'un deux pièces y est 55% plus élevé que la moyenne nationale, donc plus cher qu'à Collioure, Banyuls ou Argelès et presque aussi cher qu'à Toulouse. En plaine, parmi les communes où les appartements sont les plus onéreux, on trouve Saleilles, Cabestany, Théza, Pollestres, Villeneuve-de-la-Raho ou Saint-Estève (entre 10 et 14 euros le m²), donc au-dessus des 9,50 de moyenne nationale.

Louer un appartement à Perpignan coûte également cher, mais c'est toujours moins qu'un loyer pour un deux pièces à Font-Romeu. C'est d'ailleurs dans cette commune de Cerdagne qu'on trouve les loyers les plus élevés de la montagne dans les Pyrénées-Orientales.

Où se loger "moins cher" ?

Si vous souhaitez louer un appartement, il faudra vous rendre en Conflent, autour de Prades, ou en Haut-Vallespir pour trouver des loyers bien en-dessous de la moyenne nationale. Pour une maison, ce sera en Fenouillèdes ou dans les vallées reculées du Conflent, comme les Garrotxes.

Enfin, l'Est de la France remporte la trophée des loyers les plus bas. À Darney, près d'Epinal dans les Vosges, vous trouverez les appartements les moins chers du pays (5,75 euros le m²). Pour les maisons, les locations les plus abordables sont également dans les Vosges, ou en Haute-Marne, avec des habitations à 5,18 euros le m².