Dans un gymnase du 10ème arrondissement, la ville de Paris accueille en urgence des familles à la rue

Depuis près d'une semaine, le gymnase Paradis situé dans le 10ème arrondissement de Paris accueille près de 70 personnes à la rue, en grande majorité des familles. Une ouverture en urgence décidée par la ville en plus de son traditionnel plan d'urgence hivernal.

Assis sur une petite table à coté de sa femme qui porte sa petite fille de 7 ans sur les genoux, Edison, originaire d'Albanie, est arrivé au gymnase Paradis lundi 29 novembre, dès l'ouverture par la ville de Paris de ce centre d'accueil d'urgence dans le 10ème arrondissement. "Cela fait 3 mois que nous sommes à la rue avec ma femme et ma fille. Ici c'est mieux qu'à la rue", confie le jeune homme arrivé en 2018 en France, qui travaille parfois de manière non déclarée. "J'espère que l'on pourra trouver un logement et que je pourrais trouver un travail aussi", confie-t-il.

Des enfants scolarisés à Paris

Actuellement 74 personnes sont hébergées dans ce gymnase dont 28 familles. Beaucoup ont des enfants scolarisés ou en cours de scolarisation, comme la fille d'Edison. Beaucoup sont à la rue depuis peu, comme Rafik. Arrivé à Paris il y a 15 ans, ce cinquantenaire originaire de Turquie avait un travail et un appartement, dont il a été expulsé il y a deux mois. "Je suis triste, car ma place ce n'est pas ici, mais malheureusement je suis là", explique Rafik avec beaucoup d'émotion.

Des repas sont servis matin, midi et soir © Radio France - Florent Vautier

C'est l'association Emmaüs Solidarité qui gère au quotidien ce centre d'accueil d'urgence avec l'aide de 7 salariés. Elle propose aux personnes accueillies des repas matin, midi et soir, des soins ou encore de recevoir le vaccin contre le Covid. Mais comme le précise Lotfi Ouanezar, le directeur général adjoint d'Emmaüs Solidarité, ce n'est pas un "hébergement" que propose ce gymnase, mais une solution d'urgence : "C'est un dispositif temporaire, l'objectif c'est de faire des évaluations sociales de qualité et de trouver des solutions d'hébergement pérenne pour ces familles." Un temporaire qui durera au moins jusqu'au 31 mars prochain, date de la fin de la trêve hivernale.