Daon, un peu plus de 500 habitants, deuxième commune la plus chère pour des maisons à louer en Mayenne

Sur la carte du ministère, le Nord-Mayenne apparait en couleur très clair, avec un mètre carré qui ne dépasse pas les 6,90 € à Mayenne et qui peut descendre jusqu'à 5,60 à Colombiers-du-Plessis ou Désertines. Des tarifs du même type que ceux pratiqués dans l'Orne.

ⓘ Publicité

Les logements sont nettement plus chers dans l'agglomération lavalloise et sur l'axe Laval - Château-Gontier-sur-Mayenne. Changé est en tête, avec un prix au mètre carré de 11,30 € pour un appartement type, 1,50 € plus cher qu'à Laval.

Daon, 500 habitants, arrive en deuxième place concernant les maisons, avec 8,50 € le mètre carré. Le village du Sud-Mayenne, à la frontière avec le Maine-et-Loire compte toujours un bar-tabac-presse, un restaurant, un salon de coiffure ou encore un garage et il n'y a pas beaucoup de biens sur le marché.

Une maison ou un appartement ne reste pas plus d'une semaine vacant, Angers n'est qu'à une quarantaine de minutes en voiture et les travailleurs de l'agglomération angevine sont de plus en plus nombreux à se tourner vers la Mayenne pour se loger.