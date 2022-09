"Dark stores", "dark kitchens", de quoi s'agit-il et pourquoi le gouvernement souhaite-t-il les réguler ?

Ils s'appellent Gorillas, Flink, Deliveroo, Getir ou Gopuff... Les grands acteurs de la livraison à domicile qui, pour mettre leur promesse à exécution - commander sur internet et être livré en quelques minutes - font pousser des "dark stores" et de "dark kitchens" comme des champignons. Ils seraient 150 à 200 "dark stores" en France, dont une centaine à Paris, selon l'adjoint à l'urbanisme à la mairie de la capitale, et au moins 25 "dark kitchens" étaient dénombrés par l'Atelier parisien d'urbanisme en janvier dernier. Pour les réguler et mettre fin au flou juridique qui les entoure, le gouvernement français va prendre un arrêté dans les prochains jours, a-t-il annoncé ce mardi.

Les dark stores, ces locaux dédiés à la préparation de livraisons où sont stockés des produits de consommation courante qui peuvent être commandés sur internet, suscitent les critiques chez les commerces traditionnels, qui dénoncent une concurrence déloyale, et chez les riverains, exaspérés par les nuisances. Les dark kitchens elles, sont des cuisines non adossées à un restaurant, uniquement destinées à la livraison de plats.

Entrepôts, lieux de commerce ou de restauration ? Les dark stores et les dark kitchens, incarnations du "quick commerce", jouent sur le flou juridique et échappent à certaines réglementations. Avec ce futur arrêté, plus de doute, a promis ce mardi la ministre déléguée au commerce Olivia Grégoire à l'issue d'une réunion de consultation avec des élus locaux à Paris, les dark stores, en tant que "sous-destinations", seront bien considérés comme des entrepôts, "qu'il y ait ou pas un point de retrait" pour le public. Mi-août, un projet d'arrêté ministériel qui aurait permis à ces lieux d'être considérés comme des lieux de commerce ou de restauration avait pourtant vu le jour. Décrié par la mairie de Paris, principale ville concernée.

Marche arrière toute, donc, puisque ce nouveau texte permettra également de donner aux élus locaux un droit de vie ou de mort sur ces lieux. Il s'agit d'un "outil pour que les collectivités locales et maires puissent (...) les interdire ou pas en fonction de leurs souhaits" a indiqué Olivia Grégoire, même si elle affirme que "ce n'est pas la fin des dark stores" pour autant.

"Pas la fin" des dark stores

"On saura dans quel quartier c'est autorisé et dans quel quartier cela ne l'est pas", a précisé Olivier Klein, ministre délégué à la Ville et au Logement, estimant que l'implantation de ces commerces était "terminée en coeur de ville". Les entreprises qui n'auront pas effectué les changements de destination seront en infraction et devront "très probablement" fermer au terme de la procédure judiciaire, a-t-il ajouté.

"Le gouvernement confirme l'illégalité observée, notamment à Paris, sur des dizaines de dark stores et donc la nécessité de leur fermeture immédiate", a réagi Emmanuel Grégoire, l'adjoint à l'urbanisme à la mairie de Paris, celui-là même qui avait lancé en août la fronde contre le précédent projet d'arrêté. Les grands acteurs de ce secteur "n'ont plus aucune échappatoire aujourd'hui", s'est réjoui l'élu socialiste, très critique vis-à-vis de leur modèle social. Pour autant, l'adjoint d'Anne Hidalgo ne souhaite pas leur interdiction pure et simple car "dans la livraison à domicile, il y a aussi des choses positives", notamment _"pour les personnes âgées"_. Certaines enseignes pourraient donc subsister dans la capitale "mais pas n'importe où", a-t-il souligné, envisageant leur autorisation dans des sous-sols ou des entrepôts de logistique.