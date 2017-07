Déficit : Gérald Darmanin détaille le plan du gouvernement pour économiser 4,5 milliards d'euros en 2017

L'Etat français va réaliser 4,5 milliards d'euros d'économies en 2017, afin de contenir son déficit public sous les 3% du PIB. C'est ce qu'a annoncé Gérald Darmanin, le ministre des Comptes publics, dans un entretien au journal Le Parisien daté de ce mardi.

4,5 milliards d'euros. C'est ce qu'espère économiser l'Etat français en 2017 sur son seul budget, afin de contenir son déficit public sous les 3% du PIB. C'est ce qu'a annoncé le ministre des Comptes publics, Gérald Darmanin, dans une interview accordée au journal Le Parisien daté du mardi 11 juillet. Et tout cela sans diminuer les effectifs de fonctionnaires ou les minimas sociaux.

Pas d'augmentation des impôts

"Nous avons trouvé 4,5 milliards d'euros d'économies (...) sur le seul budget de l'Etat. Ni les collectivités locales, ni la Sécurité sociale, ne seront mises à contribution", explique Gérald Darmanin dans un entretien au journal Le Parisien lundi. Il confirme l'engagement de son Premier ministre, Edouard Philippe, de ne pas augmenter les impôts.

Pour parvenir à respecter ses engagements, le gouvernement entend réduire les dépenses liées au train de vie des ministères, qu'il s'agisse de la gestion du parc de véhicules ou d'appels d'offres mieux négociés.

Nous ferons 4,5 milliards d'économies cette année. J'en parle au micro d'@EliMartichoux à 7h40. @RTLFrance — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) July 11, 2017

Réduction du train de vie des ministères

Dans le détail, cela représenterait 60 millions d'euros pour Matignon sur ses frais de fonctionnement, 268 millions d'euros à Bercy en réduisant par exemple le coût d'un programme de numérisation, 282 millions d'euros au ministère des Affaires étrangères dont la moitié provenant d'un recul de l'aide publique au développement. Du côté des Transports, les économies prévues atteignent 260 millions d'euros, avec un passage en revue de tous les grands projets, comme l'avait annoncé Emmanuel Macron.

Au niveau des ministères régaliens, la Défense ne verra pas son budget amputé mais elle devra respecter l'enveloppe déjà votée par le Parlement qui prévoyait une réduction des dépenses de 850 millions d'euros. A l'Intérieur, 526 millions d'euros d'économies sont prévus. Le gouvernement ne souhaite pas toucher en revanche aux effectifs de policiers ou de gendarmes. La Justice, quant à elle, aura à économiser 160 millions d'euros, "essentiellement des programmations immobilières", précise le ministre des Comptes publics.

En ce qui concerne l'Education nationale, aucun poste de professeur ne sera supprimé pour la rentrée scolaire mais 75 millions d'euros seront économisés, tout en tenant "l'intégralité des promesses du président de la République, notamment sur l'accompagnement des auxiliaires de vie scolaire auprès des enfants handicapés", ajoute-t-il. Enfin, la Culture sera elle aussi mise à contribution, avec 50 millions d'euros d'économies sur la gestion du ministère.

Des "réformes de structures" dès 2018

Confirmant son annonce de la semaine passée, faite à l'occasion des "Etats généraux des comptes de la nation", le ministre des Comptes publics prévient aussi que la voilure va être réduite pour les contrats aidés d'ici la fin de l'année.

"Le précédent gouvernement en a fait 190.000 dans les cinq premiers mois, soit deux tiers de l'enveloppe prévue. Nous en ferons 110.000 dans les mois qui restent. C'est au ministère du Travail de les répartir", fait-il valoir.

Anticipant les futures économies à réaliser pour tenir les 3% de déficit public en 2018, Gérald Darmanin a prévenu mardi matin sur RTL qu'il "faudra effectivement faire des réformes de structures" l'an prochain. "La politique de formation et d'aide à l'emploi, la question du logement... Toutes les thématiques de la politique publique sont sans doute à revoir afin de moins dépenser".

"Chacun doit comprendre que faire des économies c'est un devoir citoyen", a-t-il conclu sur RTL.

Des propos qui ne font pas l'unanimité

Eric Woerth, président (Les Républicains) de la Commission des finances de l'Assemblée, a vu mardi "un peu de mise en scène" dans les annonces d'économies faites par Gérald Darmanin. Il lui demande de "préciser" comment il compte notamment économiser 850 millions d'euros sur la Défense et 526 millions sur l'Intérieur. "Il ne faut pas tomber dans le panneau. C'est de la régulation budgétaire classique comme on en fait depuis toujours, qui repose d'ailleurs probablement aussi sur une vision partielle et peu sincère des choses" a réagi Eric Woerth sur RMC et BFMTV.

► LIRE AUSSI : Le gouvernement promet une baisse des prélèvements obligatoires "d'environ 7 milliards d'euros" en 2018