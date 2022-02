Darnétal : l'association Habitat et Humanisme ouvre une pension de famille pour les plus précaires

Une vingtaine de studios, une salle commune, un salon télé, un jardin et une grande terrasse, la pension Sainte-Claire à Darnétal ressemble à toutes les résidences aux alentours. Le bâtiment est flambant neuf, ça sent encore la peinture, il manque encore les meubles et l'équipement éléctro-ménager mais dans quelques jours, les premiers résidents prendront possession de leur logement. Résidents. Pas locataires et encore moins bénéficiaires insiste Sabine Bondois, la présidente de l'association Habitat et Humanisme en Seine-Maritime. Des hommes ou des femmes seuls, de tous âges, qui vivent des minimas sociaux, le R.S.A. ou l'Allocation adulte handicapé. "C'est des parcours chaotiques. L'important c'est de reprendre l'estime de soi et tout le travail de nos hôtes de maison et des bénévoles c'est justement de leur donner confiance et de leur dire 'ça, tu es capable de le faire'".

Développer le "pouvoir d'agir", c'est l'ADN de Habitat et Humanisme

Le loyer, 470 euros par mois hors A.P.L., comprend toutes les charges ainsi que l'accompagnement assuré par deux hôtes de maison secondés par deux référentes bénévoles comme Marie-Françoise, qui ont la charge de faire le lien entre les résidents et les équipes de bénévoles. "C'est à dire proposer des ateliers bien-être, des ateliers cuisine, des repas pris en commun, selon le désir des résidents". Ici rien n'est imposé, on part du projet du résident car la philosophie de l'association c'est de "développer le pouvoir d'agir" explique Sabine Bondois. Les résidents ne sont pas assistés mais accompagnés dans leur projet de vie. "l'idéal c'est d'aller vers l'insertion professionnelle pour ceux qui sont vraiment très loin de l'emploi, mais surtout de retrouver un sens à leur vie" explique la présidente de l'association. Et si possible récréer du lien avec leur famille qu'ils ont souvent perdue de vue. Ils peuvent y rester plusieurs années mais l'idée c'est qu'à terme, les personnes puissent quitter la résidence et voler de leurs propres ailes. C'est la troisième pension de famille ouverte en Seine-Maritime, après le Havre et Fécamp. Il en existe aussi deux dans l'Eure.