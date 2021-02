Darois : gros coup d'accélérateur en vue pour Robin Aircraft

C'est un gros coup d'accélérateur dont va bénéficier l'entreprise Robin Aircraft, une société créée en 1957 à Darois. Le fabriquant d'avions en bois -qui a produit près de 3 000 avions de quatre places à destination majoritairement des 800 aéroclubs français- va recevoir une aide de l'Etat de 1,7 millions d'euros dans le cadre du plan de relance.

Un soutien à l'investissement

Des subventions qui vont être versées progressivement jusqu'à mi-2022 et intégrer un plan global d’investissement d'un peu plus de 5 millions d'euros lancé par cette entreprise aéronautique. Robin Aircraft veut moderniser ses vieux locaux, se doter de machines à commandes numériques ou encore travailler avec de nouvelles motorisations plus écologiques pour revenir à la pointe de la technologie et conquérir de nouveaux marchés selon les explications de Casimir Pellissier, le président de la société, au préfet venu annoncer la bonne nouvelle.

L'un des 3 000 avions fabriqués par Robin Aircraft depuis la création de la société en 1957 - FaceBook

Un coup de boost énorme

"L'aide de l'Etat va nous permettre de _faire en 5 ans ce que l'on avait prévu en 15 ans_, cela va permettre de donner un coup de boost énorme à notre plan de développement". Une aide qui devrait notamment permettre d'accélérer la production d'avions. "Les gens achètent des avions faits à la main, des avions très bon marché, qui durent très longtemps, le seul problème qu'on a c'est que l'on ne produit pas assez vite pour répondre à la demande" diagnostique le chef d'entreprise.

Casimir Pellissier, président de Robin Aircraft Copier

L'un des 3 000 avions fabriqués par Robin Aircraft depuis la création de la société en 1957 - FaceBook

Un an pour être recevoir l'avion commandé

Aujourd'hui, les clients qui paient un acompte de 30%, sont obligés d'attendre un an avant d'être livrés car les carnets de commande sont trop importants. "L'objectif c'est de passer à trois voire quatre avions produits chaque mois. C'est à dire de doubler nos cadences" assure encore Casimir Pellissier.

Une deuxième société dans la boucle

Cet argent va également servir à la société CEAPR qui travaille sur l'ingénierie et la conception des avions. Robin Aircraft et CEAPR emploient 65 salariés à elles deux et produisent actuellement 20 avions en bois par an. Les deux sociétés prévoient d'employer 100 personnes dans les six ans explique avec optimisme Casimir Pellissier.

Notre reporter explique que malgré la construction de 3 000 avions depuis le début de l'aventure, la société a traversée de mauvaises passes récemment, l'aide de l'Etat est donc la bienvenue Copier

Le préfet Fabien Sudry et Casimir Pellissier ce jeudi 10 février 2021 à Darois © Radio France - Thomas Nougaillon

Un salarié de Robin Aircraft au travail au sein d'un atelier de l'entreprise de Darois © Radio France - Thomas Nougaillon

Comme Ludovic, la société emploie des menuisiers et des ébénistes car ses avions sont entièrement constitués de bois © Radio France - Thomas Nougaillon

Le plan de relance soutien 110 projets dans la région

Lancé début novembre 2020 le plan de relance de l'Etat est doté de 100 milliards d'euros destinés à stimuler l'économie frappée par la crise de la Covid-19, il repose sur trois piliers : la transition énergétique, la compétitivité et la cohésion. Dans notre région, pour permettre aux entreprises industrielles de rebondir après la crise, le gouvernement annonce 80 millions d'euros en soutien de 110 projets accompagnés.