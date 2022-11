Le plus grand atelier de réparation Darty Fnac inauguré à Saint-Pierre-des-Corps

ll a ouvert ses portes le 8 août dernier, mais l’atelier de réparation Fnac Darty à St-Pierre des Corps a été inauguré ce lundi matin. À l'intérieur de cet atelier de presque 8 000 m2, les produits seront réparés ou revendus pour une seconde vie.

ⓘ Publicité

Le principe est simple : un problème ou une panne avec son produit, il suffit de contacter le service après-vente. Le produit peut être déposé dans le Darty/Fnac le plus proche. Ensuite il est envoyé dans l'atelier et le technicien rentre en contact avec le client. La plupart du temps, il s'agit d'une mauvaise utilisation du produit, les techniciens fournissent alors par la même occasion des conseils pour une meilleure utilisation.

Plus de la moitié des produits pris en charge par l'espace de réparation est le petit électroménager (PEM). Et d'ailleurs, les étagères de l'atelier des PEM sont remplies de machines à café, fers à repasser, mixeurs, mais aussi beaucoup d'aspirateurs. Et comme un médecin avec son patient, Yannick, un technicien, ausculte l'un d'entre eux, "je vérifie le symptôme de panne. On vérifie les dires du client et puis après, on essaye de diagnostiquer la panne. Après, on voit ce qu'on peut faire. Si on change la pièce ou si l'appareil et pas réparable, on échange tout simplement."

Les aspirateurs sont les produits les plus traités à l'atelier © Radio France - Laurette Puaud

La moitié de la France

Les produits qui attendent leur tour dans les allées viennent tous de la moitié ouest de la France. Olivier est responsable de l'atelier des petits électroménagers, "ça représente 180 magasins Darty__. Et depuis quelques temps, 60 magasins Fnac en supplément. Ça fait beaucoup d'interventions!"

En plus d'un espace conséquent pour réparer, ce genre d'atelier est porteur pour le recrutement. C'est d'ailleurs l'objectif de l'entreprise, qui a créée la "tech académie" pour former les futurs employés. Vincent Gufflet est le directeur des services et de la logistique du groupe Darty Fnac, "on a une surface qui est, qui est grande, très grande et qui va se remplir progressivement, à la fois de beaucoup de produits mais également de collaborateurs. On est 120 demain, dans quelques mois on sera 150 sur ce site là. C'est vraiment un métier d'avenir.__"

Un technicien inspecte une centrale vapeur © Radio France - Laurette Puaud

Le président de la région Centre Val de Loire François Bonneau était présent pour inaugurer cet atelier. Pour lui, c'est un modèle d'avenir, "on peut rentrer dans une société plus vertueuse qui fait attention à l'impact environnemental. Mais le faire à un endroit, central comme la Touraine, c'est quelque chose qui va dans de très bons sens. Donc c'est intéressant. Ça montre l'orientation vers laquelle on doit aller. On doit changer de modèle de développement."

Avec une capacité de 220 000 appareils réparés par an d'ici 2025, l'atelier de Saint-Pierre-des-Corps est le plus grand et le plus moderne installé sur le territoire français.