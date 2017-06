Bordeaux : Darwin génère "plus de 1 500 emplois en France" selon une étude

L'écosystème de Darwin rive droite à Bordeaux a fait réaliser une étude pour prouver son impact économique à Bordeaux Métropole. Car les associations situées à Bastide-Niel vont devoir déménager à la fin de l'année, leur terrain ayant été cédé à la société qui va aménager le nouveau quartier.

"Quand on a démarré Darwin, ce n'était qu'un bout de papier" avance Jean-Marc Gancille, son co-fondateur. "Aujourd'hui, ce sont plus de 1 500 emplois soutenus en France et près de 900 sur Bordeaux Métropole", ajoute-t-il. Un chiffre qui comprend les personnes qui travaillent sur le site (509 à temps plein), et par ricochet les emplois indirects des fournisseurs ou prestataires, ainsi que les emplois générés par la consommation des "Darwiniens". Selon l'étude réalisée par le cabinet Utopies (situé à Darwin), 90% des gens qui travaillent sur le site habitent Bordeaux Métropole.

31 emplois dans les associations

46 associations font partie de l'écosystème de Darwin, comme Emmaüs Gironde, Action Froid ou La Brigade qui gère le skate-park. "Elles rassemblent en tout 5 000 adhérents, détaille Aurélien Gaucherand, le président de la fédération des associations (la 58e). Ce ne sont pas simplement des bénévoles et du loisir, c'est aussi 31 emplois directs. Et environ 350 000 € de chiffre d'affaire annuel, ce qui n'est pas insignifiant à l'échelle associative."

Darwin veut être considéré comme "une force économique à part entière". Aujourd'hui, les discussions sont toujours en cours avec Bordeaux Métropole Aménagement (BMA), qui pilote l'aménagement du nouveau quartier. Même si la plupart des associations vont devoir déménager car leurs autorisations d'occupation temporaire prennent fin, les "Darwiniens" espèrent que certaines pourront rester sur place.