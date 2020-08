Vendanges en Alsace : démarrage le 24 août pour le crémant, 3 septembre pour les AOC

Comme attendu, les vendanges 2020 sont précoces. Elles débuteront le 24 août pour les crémants, le 3 septembre pour les vins non effervescents.

Rendez-vous incontournable, l'Association des viticulteurs d'Alsace s'est réunie mardi 18 août en assemblée générale à Colmar (Haut-Rhin), et a proposé les dates de début des vendanges. Ce sera le 24 août pour les crémants, et le 3 septembre pour les vins tranquilles, c'est-à-dire les vins non effervescents.

Des vendanges toujours plus précoces

Ces vendanges 2020 sont encore marquées par une grande précocité. Rappelons qu'à la fin des années 1990, les premiers coups de sécateurs étaient encore donnés en octobre.

Pour participer aux vendanges, vous avez deux possibilités :

Sur pole-emploi.fr : la plateforme met en contact candidats et recruteurs.

Par téléphone : 03 89 20 80 70

Évolution des dates de début des vendanges pour les vins tranquilles