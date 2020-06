David Baux, un comédien prolifique

Le Montpelliérain David Baux enchaîne les projets, cet été il devrait jouer dans des théâtres de verdure et organiser des stages d’improvisation en pleine nature, suivent l'écriture d’une comédie en duo, son retour sur les planches et ses spectacles d’improvisation. Le comédien bouillonne !

Fourmiller de projets

Durant le confinement David Baux a été marqué à vie par la Covid-19. Le comédien a pris deux décisions : revoir ses priorités et changer sa vie artistique. Gonflé à bloc, il a de nombreux projets sous le coude, au mois de juillet et d’aout, il imagine jouer dans les théâtres de verdure de l'Hérault, il prépare des stages de théâtre d'improvisation dans la nature. Il planche sur un nouveau projet de comédie à deux, tout en préparant des capsules vidéos humoristique, des spectacles avec sa Compagnie des Sherpas, des one man, show, des ateliers d’impro et plus encore… rien n'arrête ce comédien improvisionniste et multifacette.

David Baux : le comédien s'apprête à reprendre les casting pour le tournage de la série Un Si Grand Soleil © Radio France - La Compagnie des Sherpas

