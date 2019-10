Dax : coup de chaud pour la crèche des Girafes de l'Adour

Dax, France

À Dax, l'Espace Nelson Mandela, construit en 2012, est ouvert depuis 2014, après une réhabilitation pour accueillir des enfants. Ce bâtiment, à deux pas du centre-ville, abrite la crèche des Girafes de l'Adour, mais aussi un centre social et une ludothèque.

Ce jeudi soir, les élus de la Ville de Dax doivent se prononcer sur l'attribution d'une subvention pour cette crèche, pour y installer notamment la climatisation. Car, durant les épisodes de fortes chaleurs, les enfants ont très chaud.

Pourtant, la construction est quasiment neuve, le bâtiment est labellisé HQE (Haute Qualité Environnementale) et basse consommation. Mais, quand il fait très chaud, la température monte à l'intérieur, 26 à 27 degrés dans la salle des bébés nous raconte une salariée. Impossible de rester dans cette situation, des travaux sont nécessaires et estimés à 220.861.59 euros HT. Mais la demande de consultation amiable avec les maîtrises d'ouvrages et maîtres d'oeuvre n'a pas abouti.

Alors, le Centre Communale d'Action Social, le CCAS, qui a la gestion de la structure, a engagé une procédure contentieuse devant le tribunal administratif de Pau contre les responsables des travaux à l'époque. Il y aurait eu des fautes dans la construction. Mais en attendant une décision, le CCAS demande à la ville une subvention de 220.000 euros pour refaire l'aération et installer la climatisation.

Si le CCAS gagne en justice et obtient le versement d'argent, il s'engage à le reverser à la mairie pour rembourser la subvention.