Dax : les marchés du samedi et du dimanche vont déménager autour des Halles

C'est une petite révolution pour Dax. D'ici le début du mois d'octobre, la ville de Dax prévoit de recentrer ses marchés, ceux du samedi et du dimanche, autour des halles rénovées. Historiquement, le marché était éclaté entre le pourtour de la cathédrale, le parking couvert de la place Camille Bouvet et la place de la Fontaine Chaude. La mairie veut tout regrouper autour des futurs halles.

Fin des des étals place Camille Bouvet et place de la Fontaine Chaude

"Le nouveau marché de Dax va permettre de rassembler les trois marchés historiques de la ville de Dax. Donc on profite du réaménagement des Halles de Dax pour intégrer tous les marchés sur un seul et même endroit. Pour faire du quartier des Halles un gros quartier populaire le samedi matin", explique Grégory Rendé, adjoint au maire en charge du commerce. Ce qui veut dire disparition du marché sous le parking couvert de la place Camille Bouvet et disparition des étals textiles sur la place de la Fontaine Chaude. "Disparition, c'est un bien grand mot. C'est plutôt déplacement", précise l'élu.

Infographie représentant le nouveau marché regroupé publiée dans le magazine de la ville de Dax du mois de juillet. - Capture d'écran magazine de la ville de Dax

Inquiétude et colère chez certains commerçants

Le changement, souvent, inquiète. Comme pour ce client au comptoir d'un des cafetiers autour de la place Camille Bouvet dont le parking couvert accueille historiquement les étals du marché le samedi et le dimanche : "Ils vont faire crever tous le monde". Il faut dire que l'ambiance est plutôt morose autour du parking couvert. Surtout chez les cafetiers, le boucher et le boulanger. Gregorio Roman tient une boulangerie sur la place. Il craint que son chiffre d'affaire en prenne un coup : "Forcément ! Ce sont de grosses journées les jours de marché. C'est plus que de l'inquiétude et de la colère parce qu'on n'enlève pas un marché comme ça. Cela fait des années qu'il est là et du jour au lendemain, on va nous l'enlever". La mairie affirme travailler à ce projet depuis plus d'un an en concertation avec les acteurs du commerce.

Sur la place Camille Bouvet, d'autres commerçant attendent de voir. Est-ce que les clients qui viendront se garer sous le parking couvert rendu aux voitures les jours de marché, viendront quand même chez eux ? "Wait and see", répond un restaurateur. Même sentiment place de la Fontaine Chaude qui voit son marché textile s'en aller.

Grégory Rendé, l'adjoint en charge du commerce, sait bien que le changement ne fait jamais plaisir à tout le monde : "Si on a été élu, c'est parce que les gens ont demandé un changement. Le changement, on l'apporte à notre manière, de façon concertée avec les commerçants. Le but, c'est de faire vivre ce quartier des Halles. Et en contre partie, on réfléchit à des animations sur la place Camille Bouvet le dimanche. Parce qu'il y a aussi des commerçants qui sont autour, pour faire vivre cette place qui va être dépeuplée le dimanche matin".

Cette nouvelle configuration du marché de Dax, marché regroupé autour des Halles, devrait être mis en place dès l'ouverture des Halles. Il est pour le moment question de début octobre.