Dax : les nouvelles Halles ouvriront le 16 octobre prochain

Les ouvriers et les commerçants ont 15 jours pour tout terminer et enfin recevoir le public.

Le chantier s'achève et les commerçants installent leurs étals. Ce mercredi, à l'occasion d'une visite de presse des nouvelles Halles, la ville de Dax a annoncé la date de leur inauguration. Ce sera le vendredi 15 octobre prochain pour une ouverture au public le lendemain à l'occasion du marché du samedi. La FNAC, à l'étage du bâtiment rénové, ouvrira quant à elle le 21 octobre avec, là aussi, une inauguration la veille.

Les nouvelles Halles accueilleront 21 étals, 2 brasseries – bar – restaurant et 1 pop up store. On y retrouvera aussi des lieux de convivialité afin de pouvoir déguster sur place les produits achetés.

L'esprit de ces halles est de faire la part belle à la gastronomie gasconne et au producteurs locaux. L'ouverture de ces Halles permettent aussi à la ville de modifier en profondeur l'organisation du marché hebdomadaire. Le samedi, à partir du 30 octobre, le marché sera réorganisé autour des Halles avec plus de 240 commerçants.

Le projet de rénovation des Halles de Dax avait été lancé en 2014 par l'ancienne majorité. Initialement, la livraison de ce chantier avait été annoncée pour 2019 mais, la pandémie, la découverte d'amiante et l'installation de la FNAC avait retardé le calendrier et alourdi le budget. Ce projet aura finalement coûté 13 millions d'euros. Un million de plus que ce qui avait budgétisé au départ.